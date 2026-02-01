Chérubin Giorgia

Ci sono notizie che, se lette di fretta, fanno sorridere. Poi le rileggi con calma e ti viene un brivido. Quella del “cherubino Giorgia” rientra a pieno titolo nella seconda categoria.

Dentro una basilica, durante lavori di restauro, spunta un angelo. Nulla di strano, se non fosse che quell’angelo ha le fattezze inconfondibili della presidente del Consiglio. Somiglianza forte, quasi ostentata. A rafforzare il messaggio, il cartiglio con lo stivale dell’Italia. Non un dettaglio decorativo qualsiasi, ma un simbolo politico chiaro, fin troppo chiaro.

Ora, da cronista di territorio, uno prova sempre a partire dai fatti prima che dalle suggestioni. E i fatti dicono che quell’opera non nasce dal nulla: l’autore sarebbe il sacrestano della chiesa, con un passato da candidato in una lista di estrema destra. Uno che non ha mai nascosto da che parte stava. E allora smettiamola di raccontarci la favola dell’arte ingenua o dell’omaggio casuale.

Qui non siamo davanti a una caricatura, né a una provocazione ironica. Qui siamo davanti a un messaggio preciso: la politica che entra nel sacro, il potere che si fa immagine da venerare. E quando succede dentro una chiesa, il problema non è il pennello, ma il contesto.

Chi vive i territori lo sa bene: queste cose non capitano per caso. Maturano in un clima. In un’aria che si respira. In una narrazione che legittima l’idea del capo, della leader “mandata”, protetta, quasi salvifica. Non è fascismo in camicia nera, ma è qualcosa che gli somiglia pericolosamente. È il culto della personalità in versione soft, benedetta, normalizzata.

Il punto politico è ancora più serio. Perché mentre qualcuno dipinge Giorgia Meloni come un cherubino custode dell’Italia, il suo governo su cose molto concrete sceglie il silenzio. Come sulla presenza annunciata della brigata ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Un’agenzia americana che non è esattamente un simbolo di tutela dei diritti umani, e che verrà in Italia — Paese sovrano — per “proteggere” atleti statunitensi.

Da Roma nessuna parola. Nessuna spiegazione. Nessuna presa di distanza. E allora viene spontaneo chiedersi: ma questo cherubino, cosa protegge davvero? I cittadini o gli equilibri di potere? La dignità del Paese o la fedeltà agli alleati forti?

Da cronista, più che indignarmi per l’affresco, mi preoccupo per ciò che racconta. Racconta un’Italia che si abitua. Che guarda, commenta sui social, ride un po’, poi passa oltre. Racconta una politica che entra nei luoghi simbolici senza sentire il bisogno di chiedere permesso. Racconta una destra che non ha più bisogno di alzare la voce: le basta essere rappresentata come “naturale”, quasi inevitabile.

Meloni potrà anche avere la faccia da cherubino, come titolano i giornali. Ma qui non siamo in una favola. Siamo nella cronaca quotidiana di un Paese che dovrebbe tenere ben separate fede, potere e propaganda. Perché quando iniziano a confondersi, la storia — quella vera — ci ha già spiegato come va a finire.

E di solito, non finisce bene.

Cherubino Giorgia

l y a des nouvelles qui, lues à la va-vite, font sourire. Puis on les relit calmement et un frisson parcourt l’échine. Celle du « chérubin Giorgia » appartient clairement à la seconde catégorie.

À l’intérieur d’une basilique, pendant des travaux de restauration, apparaît un ange. Rien d’étrange, en soi. Sauf que cet ange porte les traits indéniables de la présidente du Conseil italien. La ressemblance est frappante, presque ostentatoire. Et pour renforcer le message, le cartouche qu’il tient représente la botte de l’Italie. Pas un simple détail décoratif, mais un symbole politique explicite, trop explicite.

En chroniqueur de terrain, on essaie toujours de partir des faits avant de céder aux suggestions. Et les faits disent que cette œuvre ne sort pas de nulle part : son auteur serait le sacristain de l’église, avec dans son passé une candidature sur une liste d’extrême droite. Un homme qui n’a jamais caché de quel côté il se situait. Alors cessons de raconter la fable de l’art naïf ou de l’hommage involontaire.

Nous ne sommes pas face à une caricature, ni à une provocation ironique. Nous sommes face à un message précis : la politique qui entre dans le sacré, le pouvoir qui se transforme en image à vénérer. Et lorsque cela se produit à l’intérieur d’une église, le problème n’est pas le pinceau, mais le contexte.

Ceux qui vivent les territoires le savent bien : ce genre de choses n’arrive jamais par hasard. Elles mûrissent dans un climat. Dans un air du temps. Dans un récit qui légitime l’idée du chef, de la dirigeante « envoyée », protégée, presque salvatrice. Ce n’est pas le fascisme à chemise noire, mais cela lui ressemble dangereusement. C’est le culte de la personnalité en version douce, bénie, normalisée.

Le fond politique est encore plus sérieux. Car pendant que quelqu’un peint Giorgia Meloni en chérubin gardien de l’Italie, son gouvernement choisit le silence sur des questions très concrètes. Comme sur l’annonce de la présence de la brigade ICE aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. Une agence américaine qui n’est certainement pas un modèle de respect des droits humains et qui opérera en Italie — pays souverain — pour « protéger » les athlètes américains.

Depuis Rome, pas un mot. Pas une explication. Pas la moindre prise de distance. Et alors la question s’impose : que protège vraiment ce chérubin ? Les citoyens ou les équilibres de pouvoir ? La dignité du pays ou la fidélité aux alliés les plus forts ?

En tant que chroniqueur, plus que l’indignation face à une fresque, c’est ce qu’elle raconte qui m’inquiète. Elle raconte une Italie qui s’habitue. Qui regarde, commente sur les réseaux sociaux, sourit un instant, puis passe à autre chose. Elle raconte une politique qui s’introduit dans les lieux symboliques sans ressentir le besoin de demander la permission. Elle raconte une droite qui n’a plus besoin de crier : il lui suffit d’apparaître comme « naturelle », presque inévitable.

Meloni aura peut-être un visage de chérubin, comme l’écrivent certains journaux. Mais nous ne sommes pas dans un conte de fées. Nous sommes dans la chronique quotidienne d’un pays qui devrait garder bien séparées foi, pouvoir et propagande. Car lorsqu’elles commencent à se confondre, l’histoire — la vraie — nous a déjà montré comment cela se termine.

Et, en général, cela ne se termine jamais bien.