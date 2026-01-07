Il rimbalzo della montagna: la Valle d’Aosta industriale torna a salire

In economia, come in montagna, ci sono salite lente e discese improvvise. E poi ci sono i rimbalzi: quando la parete sembrava inscalabile e all’improvviso si trova il passo giusto. Le imprese valdostane sembrano aver imboccato proprio questo movimento: dopo un 2025 segnato da cautele e da ombre sui dazi statunitensi, la rotta per il 2026 vira verso l’ottimismo.

Archiviate le previsioni negative o prudenti, Confindustria Valle d’Aosta indica per il primo trimestre 2026 un aumento della produzione del 15,91%, con un traino netto del settore manifatturiero. Non è un rimbalzo tecnico, ma una vera ripartenza supportata dai numeri: tornano infatti a crescere in modo deciso anche i nuovi ordinativi, che segnano +23% rispetto al 9,7% del trimestre precedente. In altre parole, non solo si produce di più, ma si vende di più e si programma di più.

La sorpresa arriva soprattutto dall’export. Quello che a metà 2025 appariva come il fronte più fragile, appesantito dallo spettro dei dazi americani e dalle tensioni sui mercati globali, diventa oggi il principale motore della crescita. Le previsioni parlano di +16,13%, il valore migliore dal 2024: un segnale chiaro che le imprese valdostane non stanno solo difendendo le posizioni, ma tornano a competere fuori dai confini regionali.

Sul piano occupazionale, i segnali sono altrettanto incoraggianti. Gli imprenditori ottimisti aumentano di oltre il 21% e, dato non secondario, nessuna azienda prevede il ricorso alla cassa integrazione. Significa che il ciclo in corso non è solo congiunturale, ma percepito come sostenibile nella gestione delle risorse umane. In una regione dove la demografia e l’esiguità del mercato del lavoro sono fattori strutturali, la tenuta dell’occupazione ha un peso doppio.

Più prudente, ma non negativa, la fotografia del settore edilizio: il 60% delle imprese si aspetta stabilità rispetto all’ultimo trimestre del 2025. Non c’è l’euforia dei bonus né l’eccesso di corsa del recente passato, ma una fase di consolidamento che, in economia reale, spesso è più sana di una crescita drogata.

Resta il nodo siderurgico, tema sensibile per la Valle d’Aosta. Le preoccupazioni sul comparto dell’acciaio speciale sono reali e note, ma da Confindustria arriva una precisazione importante: “i positivi risultati del sondaggio tengono conto anche delle risposte della Cogne Acciai Speciali”. Non quindi un miraggio statistico, ma un quadro che ingloba anche il principale player industriale regionale.

L’obiettivo implicito di queste previsioni è chiaro: trasformare la ripresa ciclica in sviluppo strutturale. Tradotto, far sì che l’export non resti una fiammata, che il manifatturiero continui ad innovarsi, che ordini e produzione si traducano in investimenti e non solo in emergenza di magazzino. Nel 2026 la sfida sarà questa: non far rimbalzare la montagna, ma scalarla con continuità.