Piogge e temporali fuori stagione, dicembre inizia con maltempo al Centro-Sud

(Adnkronos) - Più piogge ma meno freddo per un treno di perturbazioni atlantiche in arrivo al Centro-Sud. Scongiurato, per ora, il gelo russo, per l'Italia è dunque un inizio dicembre con maltempo, piogge e temporali in particolare al meridione.

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che i fronti perturbati arriveranno direttamente dall’Inghilterra, attraversando la Francia, in una rapida e continua discesa instabile da Nord-Ovest. Questo flusso anglo-francese sarà favorito dall’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso Portogallo e Spagna: in pratica, le piogge scivoleranno sul fianco orientale dell’alta pressione, troveremo il sole sulla Penisola Iberica e il maltempo dalla Francia in calo fino al Sud Italia.

Nelle prossime ore avremo dunque piogge e locali rovesci anche intensi tra Lazio e Campania, poi il maltempo si sposterà verso est coinvolgendo anche Basilicata, Puglia, a luoghi anche Molise e Calabria. Si tratterà di una prima perturbazione in successivo allontanamento verso i Balcani.

Mercoledì sarà, su molte regioni, la giornata meno perturbata della settimana lavorativa: avremo qualche fenomeno residuo all’estremo Sud e un primo “assaggio” al Nord-Ovest di un nuovo fronte in arrivo dalla Francia, pronto a colpire soprattutto da giovedì in poi.

Da giovedì, infatti, una colata di aria fredda nord atlantica si tufferà dal Golfo del Leone (Marsiglia) verso il Mare di Corsica e il Mare di Sardegna dove formerà un pericoloso vortice: si prevede maltempo tra giovedì e venerdì su Sardegna, meridione e localmente Nord-Ovest.

Nel dettaglio, prestiamo attenzione soprattutto giovedì a forti piogge e locali nubifragi tra Calabria, Basilicata e Puglia, in particolare sul fianco ionico dove si potrebbero verificare delle veloci alluvioni; nella giornata di venerdì, nel mirino del maltempo più acceso dovrebbe invece trovarsi la Sardegna con altri nubifragi diffusi, probabili ma un po’ fuori stagione.

Va infatti detto che, nonostante il calendario (iniziato dicembre e non ottobre!), si registrano ancora temporali quasi estivi, decisamente fuori stagione: prudenza dunque a questo colpo di coda dell’estate nel cuore dell’inverno, non come temperature ma come instabilità temporalesca. Temere dei nubifragi quasi estivi a dicembre non è normale, è frutto del riscaldamento globale.

Dal weekend, comunque, dovremmo tornare in linea con il calendario con un meteo meno temporalesco e più fresco e sereno. Ma attenzione, il miglioramento del Ponte dell’Immacolata è da confermare, intanto prepariamoci ai temporali fuori stagione.

NEL DETTAGLIO

Martedì 2. Al Nord: molto nuvoloso. Al Centro: piogge su Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: piogge e rovesci specie in Campania e Puglia.

Mercoledì 3. Al Nord: peggiora con piogge su Piemonte e Liguria. Al Centro: generalmente nuvoloso. Al Sud: residui rovesci su Salento e Calabria ionica, schiarite altrove.

Giovedì 4. Al Nord: piogge e rovesci specie al Nord-Ovest. Al Centro: qualche piovasco sparso. Al Sud: piogge abbondanti su Calabria ionica, Basilicata e Puglia.

Tendenza: verso il ritorno dell’alta pressione e un tempo stabile per qualche giorno.