Allegri “Derby importante ma ora testa alla Lazio”

MILANO (ITALPRESS) - Dopo l'euforia post derby, Massimiliano Allegri richiama tutti all'ordine. Il tecnico del Milan non vuole distrazioni, pensa alla sfida di sabato contro la Lazio, definita "partita difficile", e non molla l'obiettivo, "che è sempre quello di arrivare nelle prime quattro in campionato".

"E' normale che il derby vinto sia stato importante. E' una gara che ti dà sempre grande adrenalina. La vittoria contro l'Inter è stata meravigliosa, però ora basta. Non bisogna perdere di vista l'obiettivo finale. Al momento ci sono sette squadre in sette punti lì in alto. In più c'è la Lazio che sta recuperando. E' vero cha ha avuto un avvio difficile, ma la Lazio sta rientrando ed è sottovalutata: Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Non hanno fatto mercato, hanno avuto diversi infortuni. Loro sono una squadra ben organizzata e hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions; noi invece vogliamo i tre punti che ci permetterebbero di fare un passettino in più verso il nostro obiettivo", ha detto Allegri, in conferenza stampa.

"Pulisic difficilmente sarà della partita, però domani e dopodomani può succedere di tutto. Saelemaekers è recuperato; Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare piano, piano con la squadra. Tutti gli altri stanno bene", ha precisato il tecnico del Milan.

Su Leao: "Io non lo sto trasformando: lui ha le caratteristiche per fare il centravanti. Si deve abituare ad attaccare di più la porta quando la palla è esterna e a uscire meno dall'area. Sta cambiando, è molto più dentro il gioco e aiuta la squadra quando c'è da fare il lavoro sporco. I grandi giocatori si vedono da queste cose: quando mettono le loro qualità a disposizione della squadra".

Infine, parole al miele per Maignan. "Mike è sempre stato uno dei portieri più forti in circolazione. Quindi non mi meraviglio del suo rendimento. Per quanto riguarda il suo contratto c'è la società che pensa a queste cose: il club sta lavorando per dare stabilità a questa squadra. Con Mike ci parlo, ma ci parlo di cose di campo. E di questo ci parla anche Filippi, il suo preparatore. Sono contento, lo vedo sereno: sta confermando le sue qualità".

