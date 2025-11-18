Alice et Ellen Kessler

Sono morte insieme, come erano vissute. Alice ed Ellen Kessler se ne sono andate a 89 anni, tenendosi per mano anche nell’ultimo passo. Una scelta consapevole, che chiude una storia unica nel panorama dello spettacolo europeo. In Italia, più che altrove, le gemelle tedesche sono state un simbolo: due figure bionde, identiche, sorridenti, capaci di ballare e cantare in un modo che oggi definiremmo “vintage”, ma che allora era l’avanguardia di un Paese che aveva voglia di leggerezza, modernità, futuro.

Quando arrivarono nei primi anni Sessanta, l’Italia era ancora bianco-nero. Loro, invece, sembravano già a colori. A Studio Uno e poi a Canzonissima, inventarono un modo di stare in scena che non era solo intrattenimento: era stile. Quella famosa sigla – “Da-da-un-pa” – fa sorridere ancora oggi chi ha memoria dei sabati sera davanti alla Rai. E quelle gambe perfette, che la censura televisiva osservava come una faccenda di Stato, raccontano meglio di mille trattati quanto fosse ingenuo e severo il costume italiano dell’epoca.

Non erano soltanto ballerine: sapevano cantare, recitare, muoversi come un solo corpo, ma con due personalità diverse. Non si sposarono, non ebbero figli, e forse questa fu la loro forma di libertà. La libertà di essere una coppia scenica indivisibile, l’una specchio dell’altra, senza dover scendere a compromessi. Restarono per l’Italia un’icona pop ante litteram; non costruirono scandali, non cavalcarono gossip inutili, eppure segnarono un immaginario collettivo come pochi artisti della loro generazione.

Si potrebbe dire che le gemelle Kessler appartengono a un Paese che non c’è più. Un’Italia elegante senza essere snob, leggera senza essere sciocca, internazionale senza perdere identità. Un’Italia in cui lo spettacolo sapeva essere intrattenimento ma anche gusto, forma, mestiere; oggi, in un tempo dove ci si “allena” al successo nei reality, fa quasi tenerezza rivedere quelle coreografie studiatissime, la precisione dei loro sorrisi, la disciplina del loro spettacolo. Non c’era nulla di improvvisato: erano professioniste vere.

La loro morte insieme, scelta con lucidità e non subita, è un gesto che porta dentro una potenza simbolica enorme: l’unità come destino, l’eleganza anche nell’addio. E forse costringe anche noi a guardare indietro senza nostalgia ingenua, ma con una domanda sincera: quando abbiamo smesso di credere che la leggerezza potesse essere una cosa seria?

Le gemelle Kessler non sono soltanto due artiste che se ne vanno. Sono un pezzo di cultura popolare italiana, di televisione nazionale, di un tempo in cui i sabati sera non erano risse social ma appuntamenti familiari. E se è vero che nessuna epoca è migliore di un’altra, resta comunque una piccola ferita ripensare a cosa siamo diventati, e a quanto poco oggi sappiamo sorprenderci.

Se ne vanno così, con la grazia che le ha rese celebri. A noi rimane il compito, ogni tanto, di rivedere quelle sigle, quelle risate, quel sincronismo perfetto, e ricordarci che la dignità dello spettacolo non è incompatibile con la leggerezza. Anzi: a volte nasce proprio da lì.

Addio alle gemelle Kessler

Elles sont mortes ensemble, comme elles avaient vécu. Alice et Ellen Kessler sont parties à l’âge de 89 ans, se tenant la main jusqu’au dernier pas. Un choix conscient, qui clôt une histoire unique dans le panorama du spectacle européen. En Italie, plus qu’ailleurs, les jumelles allemandes ont été un symbole : deux silhouettes blondes, identiques, souriantes, capables de danser et de chanter d’une manière qu’on qualifierait aujourd’hui de « vintage », mais qui, à l’époque, représentait l’avant-garde d’un pays avide de légèreté, de modernité, d’avenir.

Lorsqu’elles arrivèrent au début des années soixante, l’Italie était encore en noir et blanc. Elles, au contraire, semblaient déjà en couleur. À Studio Uno puis à Canzonissima, elles inventèrent une façon d’être sur scène qui n’était pas seulement du divertissement : c’était du style. Ce générique fameux – « Da-da-un-pa » – fait encore sourire aujourd’hui ceux qui se souviennent des samedis soir devant la Rai. Et ces jambes parfaites, que la censure télévisuelle observait presque comme une affaire d’État, racontent mieux que mille essais l’innocence et la sévérité des mœurs italiennes de l’époque.

Elles n’étaient pas seulement danseuses : elles savaient chanter, jouer, se mouvoir comme un seul corps, mais avec deux personnalités distinctes. Elles ne se marièrent pas, n’eurent pas d’enfants, et ce fut peut-être là leur forme de liberté. La liberté d’être un duo scénique indivisible, l’une reflet de l’autre, sans compromis. Elles restèrent, pour l’Italie, une icône pop ante litteram ; elles ne construisirent pas de scandales, ne surfèrent pas sur les ragots inutiles, et pourtant elles marquèrent l’imaginaire collectif comme peu d’artistes de leur génération.

On pourrait dire que les sœurs Kessler appartiennent à un pays qui n’existe plus. Une Italie élégante sans être snob, légère sans être creuse, internationale sans perdre son identité. Une Italie où le spectacle savait être divertissement mais aussi goût, forme, métier ; aujourd’hui, à une époque où l’on s’« entraîne » au succès dans les téléréalités, il y a presque de la tendresse à revoir ces chorégraphies millimétrées, la précision de leurs sourires, la discipline de leur art. Rien n’était improvisé : elles étaient de vraies professionnelles.

Leur mort ensemble, choisie avec lucidité et non subie, est un geste d’une puissance symbolique immense : l’unité comme destin, l’élégance jusque dans l’adieu. Et peut-être nous oblige-t-elle nous aussi à regarder en arrière, sans nostalgie naïve, mais avec une question sincère : quand avons-nous cessé de croire que la légèreté pouvait être une chose sérieuse ?

Les jumelles Kessler ne sont pas seulement deux artistes qui s’en vont. Elles sont un morceau de culture populaire italienne, de télévision nationale, d’un temps où les samedis soir n’étaient pas des querelles sur les réseaux sociaux mais des rendez-vous familiaux. Et s’il est vrai qu’aucune époque n’est meilleure qu’une autre, demeure toutefois une petite blessure lorsque nous repensons à ce que nous sommes devenus, et à quel point nous savons si peu nous émerveiller.

Elles s’en vont ainsi, avec la grâce qui les avait rendues célèbres. Il nous revient, de temps à autre, de revoir ces génériques, ces rires, ce synchronisme parfait, et de nous rappeler que la dignité du spectacle n’est pas incompatible avec la légèreté. Au contraire : elle naît parfois précisément de là.