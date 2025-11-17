Benemeriti del commercio, applausi e sorrisi al pranzo sociale di 50&Più per il sociale

Ad Aymavilles, nella cornice accogliente del ristorante Jardin d’Été, si è svolto ieri il pranzo sociale di 50 &più per il sociale, un momento che ha riunito la grande famiglia del commercio valdostano. Un incontro pieno di memoria e di sorrisi, dove l’atmosfera sembrava fatta di strette di mano sincere, di racconti di una vita dietro il bancone, di aneddoti condivisi tra chi il mestiere lo conosce davvero perché lo ha vissuto ogni giorno, con il coraggio di alzare la serranda anche quando il vento girava storto.

Alla giornata hanno preso parte il rappresentante nazionale Antonio Fannuzzi, il Presidente di Confcommercio VdA Graziano Dominidiato, l’Assessora al Commercio del Comune di Aosta Simonetta Salerno, insieme ai tanti associati. A condurre l’evento con una leggerezza professionale è stato il Presidente della sezione valdostana Giacomo Aloisi, affiancato dalla vice Diva Giannotti, che hanno saputo trasformare la consegna delle targhe ai benemeriti anziani del commercio in un piccolo spettacolo di riconoscenza e buonumore.

Non sono mancati i momenti di ironia. Dominidiato, con il suo stile ormai proverbiale, ha scherzato dicendo che i commercianti resistono a tutto: «Prima di arrenderci – ha commentato ridendo – aspettiamo almeno due stagioni dei saldi». A ruota Aloisi, mentre consegnava le targhe, ha aggiunto: «Tranquilli, non sono in saldo: qui il valore è pieno, soprattutto quello affettivo». Le risate hanno riempito la sala, ma in mezzo si percepiva anche un filo di emozione, perché dietro ogni nome c’era una storia, un negozio, una famiglia, una comunità intera che cresceva attorno a una vetrina illuminata.

Molti degli insigniti hanno attraversato decenni di cambiamenti nel mondo del commercio: dall’arrivo del bancomat alla concorrenza dei centri commerciali, fino all’e-commerce. Eppure, hanno continuato a credere che un negozio aperto in paese non sia solo un lavoro, ma un presidio umano, un punto di riferimento, un luogo in cui dare del tu ai clienti e sapere che dietro ogni volto c’è una storia. Come ha ricordato l’assessora Salerno, «Quando un negozio resta aperto, una strada è più sicura e una comunità più viva», parole che hanno trovato approvazione in tanti sguardi.

Il momento della consegna delle targhe è stato il cuore della giornata. Ogni riconoscimento sembrava più un abbraccio istituzionale che una semplice targa: un modo per dire grazie a chi ha tenuto acceso il motore economico e sociale dei nostri paesi. Qualcuno ha venduto la prima radio, qualcun altro ha cucito abiti per generazioni, altri ancora hanno tenuto aperto fin quasi a ieri, quando finalmente hanno abbassato la serranda senza perdere la dignità del mestiere.

Tra un brindisi e l’altro, Dominidiato ha lanciato un’altra battuta: «Abbiamo visto cambiare tutto, tranne una cosa: il cliente che chiede lo sconto», strappando l’ennesima risata complice. Ed è proprio in quella risata collettiva che si percepiva la forza di un mondo che nonostante tutto è ancora vivo. Perché il commercio non è solo economia: è relazione, presidio sociale, cura del territorio.

In chiusura, Aloisi ha salutato tutti con una frase che sembrava una promessa: «Il commercio non è solo vendere qualcosa, ma conoscere per nome le persone. Finché sapremo farlo, la nostra storia non andrà mai in liquidazione.» Un applauso lungo, sentito, ha sancito la fine del pranzo, con la promessa di rivedersi ancora, perché certi incontri fanno bene più di una campagna sconti.