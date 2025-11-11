Sanremo giovani, inizia la sfida: stasera la prima puntata

(Adnkronos) - Stasera torna 'Sanremo Giovani', il talent musicale prodotto dalla direzione Intrattenimento Prime Time, che vale la partecipazione al Festival della Canzone Italiana per i primi due classificati. Oggi, in seconda serata, la prima puntata.

Stasera, 11 novembre, prendono il via cinque settimane di musica e sfide. Ogni martedì, fino al 2 dicembre, si svolgeranno 4 elimintarorie, in cui si sfideranno 3 coppie di artisti. Poi il 9 dicembre si terrà la semifinale a 12, sempre con il meccanismo della sfida diretta.

I 6 selezionati approderanno al Teatro del Casinò il 14 dicembre per la finalissima 'Sarà Sanremo', quando i due artisti prescelti staccheranno il biglietto per il Festival 2026, insieme ai due giovani provenienti da Area Sanremo, votati dalla medesima Commissione Musicale capitanata da Carlo Conti.

Tra i 24 selezionati, spiccano alcuni nomi già noti al pubblico: con "Radio Erotika" ci sarà Cmqmartina (Lombardia), artista affermata nella scena indie-pop italiana, già protagonista di X Factor e di numerosi festival; con "Mademoiselle" Disco Club Paradiso (Emilia-Romagna), band bolognese apprezzata nel circuito alternativo per il suo stile energico e ironico; con "Un bel casino" Petit (Lazio), giovane talento emerso da Amici con uno stile urban-pop in continua evoluzione; con "Fenomenale" Joseph (Campania), già noto per collaborazioni e singoli virali nella scena trap e hip hop; con "Spiagge" Senza Cri (Puglia), cantautrice dalla scrittura intima e viscerale che ha già calcato palchi importanti.

Accanto a loro, tanti volti nuovi pronti a sorprendere: Amsi (Liguria) con "Pizza Americana"; Angelica Bove (Lazio) con "Mattone"; Antonia (Campania) con "Luoghi Perduti"; Cainero (Lazio) con "Nuntannamurà"; Caro Wow (Lombardia) con "Cupido"; Deddè (Campania) con "Ddoje Criature"; Eyeline (Liguria) con "Finché dura"; Jeson (Lazio) con "Inizialmente tu"; La Messa (Piemonte) con "Maria"; Lea Gavino (Lazio) con "Amico lontano"; Mimì (Mali) con "Sottovoce"; Nicolò Filippucci (Umbria) con "Laguna"; Occhi (Lombardia) con "Ullallà"; Principe (Emilia-Romagna) con "Mon Amour"; Renato D’Amico (Sicilia) con "Bacio piccolino"; Seltsam (Lazio) con "Scusa mamma"; Soap (Lazio) con "Buona vita"; Welo (Puglia) con "Emigrato"; Xhovana (Albania) con "Ego".

La Commissione Musicale, composta da Carlo Conti, Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha scelto con attenzione i protagonisti di questa nuova edizione, puntando su talento, originalità e potenziale comunicativo.

L'appuntamento è stasera, in seconda serata alle 22.35 su Rai 2 e RaiPlay, con la conduzione del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. 'Sanremo Giovani' sarà però trasmesso in simulcast su Rai Radio2, con la conduzione di Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli.