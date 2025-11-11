Qui était Chanoux ? À la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, le documentaire de Joseph Péaquin

L’Institut d’histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d’Aoste propose, le mercredi 12 novembre 2025 à 18h, dans la salle de conférences de la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori à Aoste, la projection du documentaire “Qui est Chanoux ?”, écrit et réalisé par Joseph Péaquin, réalisateur et documentariste valdôtain.

La soirée sera introduite par Carla Pramotton, présidente de l’Institut, et Rosalba Dondeynaz, directrice, qui dialogueront avec plusieurs des historiens présents dans le film : Andrea Désandré, Leo Sandro Di Tommaso, Simon Goyet, Roberto Louvin et Tullio Omezzoli.

Fruit d’un travail d’archives et d’entretiens, le documentaire cherche à répondre à une question aussi simple qu’essentielle : qui était vraiment Émile Chanoux ? Non seulement le politicien, le notaire ou le martyr de la Résistance, mais l’homme qui a imaginé une Vallée d’Aoste libre et solidaire, fondée sur la dignité et la coexistence des cultures.

Émile Chanoux est né à Roisan en 1906. Après des études de droit à Turin, il exerça la profession de notaire à Aoste, se distinguant par sa vaste culture et son engagement civique. Convaincu antifasciste, il élabora dans les années trente et quarante une pensée politique profondément liée au principe d’autonomie et à la défense des minorités linguistiques.

En 1943, alors que l’Italie sombrait dans le chaos de la guerre et de l’occupation allemande, Chanoux devint l’une des figures majeures du mouvement valdôtain pour la liberté. Il fut parmi les premiers à concevoir une Europe des peuples, où les petites communautés auraient le droit à l’autodétermination.

Arrêté par la Gestapo dans la nuit du 18 au 19 mai 1944, il fut torturé et mourut en prison à Aoste. Sa mort, entourée de mystère, marqua pour la Vallée d’Aoste le début du mythe du martyr de l’autonomie.

Son “Manifeste fédéraliste”, rédigé quelques semaines avant sa mort, demeure un texte fondateur de la pensée autonomiste valdôtaine, dans lequel Chanoux affirmait que la liberté des peuples ne peut être dissociée de la justice sociale et du respect des différences.

La projection du film de Péaquin se veut non seulement un hommage historique, mais aussi un moment de réflexion sur le sens contemporain de l’autonomie. Comme l’expliquent les organisateurs, l’objectif est de « remettre au centre la figure de Chanoux dans la mémoire collective, au-delà de la rhétorique, afin de comprendre combien son héritage demeure vivant aujourd’hui ».

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent redécouvrir, à travers les images et les mots, l’histoire d’un homme qui a donné sa vie pour la liberté de la Vallée d’Aoste.