Challenge – Le langage et son double » : la danse aérienne de Jubjoter défie l’équilibre et la gravité

Suspendu dans les airs, accroché à des tissus, cerceaux, trapèzes, cordes ou même à d’autres corps, le danseur aérien défie la gravité à la recherche d’un nouvel équilibre. C’est cette tension entre chute et stabilité qui sera au cœur du troisième rendez-vous de « Challenge – Le langage et son double », projet artistique du Teatro Instabile d’Aoste.

Le mercredi 19 novembre, l’association Jubjoter ASD proposera, dans le cadre du PCTO avec les étudiants du LICAM, une activité d’exploration motrice consacrée à la recherche de l’équilibre. Une invitation à dépasser les limites du corps et du connu, en expérimentant le langage du cirque contemporain, où chaque geste devient un défi à la pesanteur.

Le jeudi 20 novembre à 18h30, dans l’Espace Plus d’Aoste, l’enseignante Arcangela Redoglia et ses élèves ouvriront les portes de leur univers lors d’une leçon publique et gratuite, avec démonstration de danse aérienne. L’occasion de découvrir de près les techniques et les outils de cette pratique : tissus, cerceaux, trapèzes et cordes, autant d’instruments d’expression et de poésie en mouvement.

Soutenu par l’Assessorat aux Biens et Activités culturelles de la Région autonome Vallée d’Aoste, la Fondation Compagnia di San Paolo, le projet européen circusnext – European Circus Label, Plus Aosta et la Ville d’Aoste, Challenge – Le langage et son double continue d’explorer la relation entre langage, corps et créativité, en invitant le public à redécouvrir la force expressive du mouvement suspendu.