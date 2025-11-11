Verso il primo concistoro straordinario di Papa Leone XIV: un cambio di rotta?

Di Marco Mancini ACI Stampa

Anche se non vi è ancora una comunicazione ufficiale e formale, all’indomani della chiusura della Porta Santa – in calendario il prossimo 6 gennaio – e la conclusione dell’Anno Santo, Papa Leone XIV terrà un concistoro straordinario con l’intero collegio cardinalizio.

Il canone 353 al paragrafo 3 recita che “nel Concistoro straordinario, che si celebra quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o la trattazione di questioni particolarmente gravi, vengono convocati tutti i Cardinali”.

La tradizione della convocazione dei concistori straordinari, che servono anche agli stessi cardinali per conoscersi meglio, confrontarsi e soprattutto – come recita il Codice di Diritto Canonico – assistere il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale”, era andata perdendosi durante il pontificato di Papa Francesco.

Papa Francesco infatti aveva preferito circondarsi di un ristretto numero di cardinali per consultarsi e soprattutto riformare la Curia Romana: Aveva creato il Consiglio dei Cardinali, o noto ai più come C9. Una sorta di microcollegio all’interno dello stesso Sacro Collegio. Un organismo che era nato nel Settembre 2013 ed istituito con un chirografo dello stesso Pontefice.

Del Consiglio dei Cardinali hanno fatto parte tra il 2013 e il 2025 il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato; il Cardinale Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M.Cap., arcivescovo metropolita di Kinshasa; il Cardinale Juan José Omella, arcivescovo metropolita di Barcellona; il Cardinale Gérald Cyprien Lacroix, arcivescovo metropolita di Québec; il Cardinale Jean-Claude Hollerich, S.I., arcivescovo di Lussemburgo; il Cardinale Sérgio da Rocha, arcivescovo metropolita di San Salvador de Bahia; il Cardinale Francisco Javier Errázuriz Ossa, P. di Schönstatt, arcivescovo emerito di Santiago del Cile ; il Cardinale Laurent Monsengwo Pasinya, arcivescovo metropolita di Kinshasa; il Cardinale George Pell, prefetto della Segreteria per l'economia; il Cardinale Óscar Rodríguez Maradiaga, S.D.B., arcivescovo metropolita di Tegucigalpa ; il Cardinale Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano; il Cardinale Reinhard Marx, arcivescovo metropolita di Monaco e Frisinga; il Cardinale Sean Patrick O'Malley, O.F.M.Cap., arcivescovo metropolita di Boston, presidente della Pontificia commissione per la tutela dei minori ; il Cardinale Oswald Gracias, arcivescovo metropolita di Bombay; il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, L.C., presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Segretario del Consiglio è stato il Vescovo Marco Mellino e prima di lui il futuro Cardinale Marcello Semeraro, oggi Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.

La riunione del concistoro straordinario – che dovrebbe tenersi il 7 e 8 gennaio 2026, dopo 8 mesi dalla sua elezione – fa immaginare che Papa Leone XIV voglia imprimere un cambio di metodo, e anche di rotta, rispetto al recente passato, servendosi collegialmente dell’ausilio e del consiglio dei Cardinali di Santa Romana Chiesa. Non per nulla nelle congregazioni generali che hanno preceduto il conclave del maggio scorso, i cardinali avevano sottolineato in diversi interventi l’importanza dell’osservanza del codice di diritto canonico nella futura gestione e nel futuro governo della Chiesa.

Nei pontificati che hanno preceduto quello di Papa Francesco, era comunque prassi prima del concistoro ordinario per la creazione di nuovi cardinali, convocare l’intero Collegio cardinalizio per una giornata di confronto e dialogo che solitamente si teneva il giorno prima della celebrazione del concistoro stesso.