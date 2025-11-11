Vigili del Fuoco volontari, ad Aosta l’assemblea annuale tra premi e sfilata

Domenica 16 novembre il personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco sarà protagonista della tradizionale Assemblea annuale. L’appuntamento si terrà presso il teatro Giacosa di Aosta, dove alle 9 è prevista la cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza e dei riconoscimenti per anzianità di servizio.

Dopo le premiazioni, alle 11.30, dal Giacosa partirà una sfilata lungo le vie della città con la partecipazione della banda municipale di Aosta, mentre alle 12, presso lo stadio Puchoz, si terrà una dimostrazione dei gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco.

All’Assemblea parteciperanno il presidente della Regione, Renzo Testolin, e il presidente del personale volontario del Corpo, Gian Marco Grange.

“I Vigili volontari non sono solo un presidio di sicurezza, ma un punto di riferimento umano, sociale e civile – sottolinea il Presidente Testolin. – Con competenza, generosità e dedizione rispondono quotidianamente alle emergenze. Oggi celebriamo chi conclude il servizio attivo, lasciando un’eredità preziosa alle nuove leve, e guardiamo con fiducia ai giovani dei gruppi giovanili, che rappresentano il futuro del Corpo e la continuità di valori fondamentali per la Valle d’Aosta”.

“Investire nei Vigili del Fuoco volontari significa investire nella sicurezza, nella coesione sociale e nel futuro della nostra regione”, conclude Testolin.

Anche il presidente del personale volontario, Gian Marco Grange, evidenzia l’importanza dell’evento:

“Oltre a essere un momento di incontro e di festa, l’Assemblea è l’occasione per premiare chi lascia il servizio attivo e per fare un bilancio dell’attività svolta durante l’anno da questa componente essenziale del sistema di protezione civile”.

Attualmente, la componente volontaria del Corpo valdostano conta 1.265 unità: 645 Vigili operativi, 209 capisquadra, 111 Vigili di supporto e 37 aspiranti. Completano l’organico 113 allievi dei gruppi giovanili e 150 Vigili onorari. Nel corso del 2025, 26 aspiranti hanno ottenuto la qualifica di Vigili volontari operativi dopo aver completato il percorso formativo, rafforzando la presenza sul territorio di una struttura fondamentale per la sicurezza della Valle d’Aosta.