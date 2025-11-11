All’Università della Valle d’Aosta inaugurata la mostra “Portraits”, viaggio nella sclerosi multipla

È stata inaugurata ieri pomeriggio, lunedì 10 novembre 2025, nell’atrio del polo universitario di via Monte Vodice, la mostra fotografica “Portraits – La sclerosi multipla spesso è invisibile. È ora di metterla in mostra”, organizzata dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – sezione Valle d’Aosta, con il patrocinio dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.

L’esposizione nasce con l’obiettivo di dare visibilità alla sclerosi multipla e ai suoi sintomi spesso non evidenti, come la fatica, il dolore, la confusione, la neurite ottica e molti altri ancora.

Un percorso intenso di immagini e testimonianze per raccontare la forza e la dignità di chi ogni giorno convive con la patologia, rendendo visibile ciò che troppo spesso resta invisibile.

All’inaugurazione sono intervenuti il presidente di AISM Valle d’Aosta, Renato Ramolivaz, e la rettrice dell’Università, Manuela Ceretta, che hanno sottolineato il valore culturale e umano dell’iniziativa.

“Con Portraits – ha commentato il presidente Ramolivaz – vogliamo dare un volto e una voce alla sclerosi multipla, mostrando ciò che spesso non si vede, ma che pesa ogni giorno sulla vita di tante persone. Questa mostra è un invito a guardare oltre l’apparenza, a riconoscere la forza, la dignità e la resilienza di chi convive con la malattia. Rendere visibile l’invisibile significa anche promuovere consapevolezza, comprensione e solidarietà”.

“La missione delle Università – ha dichiarato la rettrice Ceretta – non è solo produrre e trasmettere conoscenze e competenze, ma anche, attraverso la promozione della cultura, rendere visibile ciò che spesso resta nell’ombra: la sofferenza, la povertà, la violenza, il pregiudizio, il privilegio. Il sapere deve diventare strumento di consapevolezza, giustizia e trasformazione sociale”.

La mostra “Portraits” resterà visitabile nei prossimi giorni nell’atrio dell’Università della Valle d’Aosta, offrendo a studenti, docenti e cittadini un’occasione di riflessione e vicinanza verso chi affronta la sclerosi multipla con coraggio e dignità.

