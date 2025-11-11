La Banda Municipale “Città di Aosta” celebra Santa Cecilia con il Concerto di Gala

Come da tradizione, la Banda Municipale “Città di Aosta” rinnova l’appuntamento con la patrona della musica e dei musicisti: venerdì 21 novembre 2025, alle 20.45, presso il Teatro Giacosa di Aosta, si terrà il Concerto di Gala di Santa Cecilia, evento simbolo della vita culturale cittadina e momento di festa e condivisione.

La serata, diretta dal Maestro Daniele Papalia, si aprirà con l’esibizione della Banda Giovanile “Città di Aosta”, rinata quest’anno dopo oltre dieci anni di pausa grazie all’entusiasmo e all’impegno dei giovani musicisti, molti dei quali allievi della scuola di musica della banda. Il Maestro Papalia sarà affiancato da due giovani direttori, Andrea Attilio Golia Libertini e Federico Tigellio Benvenuto, a testimonianza del continuo passaggio di testimone tra le generazioni.

«Quest’anno, in particolare, abbiamo voluto dare spazio ai giovani – spiega il Maestro Daniele Papalia – perché crediamo che il futuro della banda passi attraverso la loro energia e la loro passione».

Il programma musicale della prima parte proporrà un viaggio tra cinema e musica popolare, con brani come Raiders March di John Williams, Abba Gold (arr. Sebregts) e Aladdin di Alan Menken (arr. Jennings), eseguiti dai giovani strumentisti.

La seconda parte vedrà salire sul palco la Banda Municipale “Città di Aosta”, con un repertorio di grande respiro sinfonico e narrativo: El Gato Montés di Manuel Penella Moreno, Inferno dalla Divina Commedia di Robert W. Smith (con la partecipazione di alcuni studenti del Liceo Musicale di Aosta), Carmen Suite di Georges Bizet (arr. Geert Swelsen) e il medley Pirates of the Caribbean – At World’s End di Hans Zimmer (arr. Jay Bocook).

Durante la serata ci sarà anche un momento istituzionale di grande significato: il Sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, premierà due musicisti che hanno raggiunto 50 anni di attività al servizio della comunità e della banda.

I festeggiamenti proseguiranno nel fine settimana con i tradizionali appuntamenti dedicati a Santa Cecilia: la “sveglia alla città” nella notte tra sabato 22 e domenica 23 novembre e la sfilata per le vie del centro alle 11.30 di domenica 23 novembre.

L’ingresso al Concerto di Gala è libero fino a esaurimento posti.