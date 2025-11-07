“Dall’Idea al Mercato”: Open Day delle Pépinières d’Entreprises ad Aosta e Pont-Saint-Martin

Le Pépinières d’Entreprises della Valle d’Aosta, incubatori e acceleratori per startup e PMI innovative, annunciano un evento straordinario dedicato all’innovazione e all’imprenditorialità: l’Open Day “Dall’Idea al Mercato”, in programma venerdì 14 novembre 2025 a partire dalle ore 14.00, nelle sedi di Aosta e Pont-Saint-Martin.

L’iniziativa è rivolta a startupper, imprenditori, makers e appassionati di tecnologia, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino l’ecosistema valdostano di supporto alle nuove imprese.

La giornata si articolerà in due momenti principali, pensati per offrire valore formativo e pratico. Dalle 14.00 alle 16.00, in entrambe le sedi, sarà attivo lo sportello gratuito “NeoStartup”, un servizio di consulenza personalizzata in cui gli aspiranti imprenditori potranno confrontarsi con gli esperti delle Pépinières per analizzare la propria idea d’impresa e valutarne la trasformazione in una startup di successo. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata online.

A seguire, dalle 16.00 alle 18.00, le sedi ospiteranno due focus tematici distinti. A Aosta si terrà una tavola rotonda dal titolo “Strategie per la Sostenibilità ed il Green Management”, dedicata all’approfondimento dei modelli di business orientati alla sostenibilità ambientale e sociale. A Pont-Saint-Martin, invece, prenderà il via il Laboratorio di Stampa 3D, pensato per makers e appassionati di prototipazione tecnologica, con una sessione pratica dedicata alle potenzialità di questa tecnologia. Anche in questo caso, la prenotazione è necessaria per garantire la gestione dei posti disponibili.

L’Open Day rappresenta un’occasione concreta per entrare in contatto con le Pépinières d’Entreprises, conoscere i servizi di incubazione offerti e scoprire le opportunità legate alla Call per l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali. L’iniziativa ribadisce l’impegno delle Pépinières nel promuovere l’innovazione su tutto il territorio valdostano, offrendo strumenti reali per trasformare le idee in progetti sostenibili e competitivi.