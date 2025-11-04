La casa “ringiovanita” di Prarion finisce al TAR

A fine gennaio, il 27, il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta dovrà pronunciarsi su una storia che a La Salle molti seguono con curiosità e un pizzico di incredulità: quella della “casa ringiovanita” di Prarion, un antico edificio che doveva essere ristrutturato e che invece è diventato il centro di un vero rompicapo burocratico e giudiziario.

Il Tar dovrà esprimersi su una vicenda, secondo i ricorrenti, di atti mancanti, concessioni apparenti e responsabilità diffuse: l’impresa costruttrice IVIT porta davanti al TAR Valle d’Aosta un caso che solleva interrogativi sulla trasparenza amministrativa e sulla tutela dei cittadini.

Dopo il lifting

Tutto nasce da un progetto della società Sogem, guidata da Pierfrancesco Spensatello, e del progettista originario geom. Giovanni Rosso. Il Comune di La Salle ha seguito la pratica attraverso l’ufficio tecnico diretto dall’ingegner Marco Averone.

L’obiettivo dichiarato era semplice: recuperare un immobile di valore storico e architettonico. Ma nel tempo, quel progetto si è trasformato, e oggi è diventato il simbolo di come un intervento edilizio possa sfuggire di mano.

L’IVIT ha portato la vicenda davanti al TAR della Valle d’Aosta denunciando quella che definisce una grave irregolarità urbanistica su alcuni immobili costruiti e venduti da SOGEM nel Comune di La Salle. Dietro la costruzione, secondo l’azienda, si nasconde un vero e proprio inganno amministrativo: l’impresa sostiene di essere stata completamente all’oscuro di un atto fondamentale, l’autorizzazione alla demolizione del 2012, che conteneva vincoli diversi da quelli riportati nella concessione edilizia ricevuta. Un documento, insomma, che appariva valido e chiaro, ma che in realtà nascondeva insidie.

IVIT rivendica la propria buona fede: ogni cantiere è stato realizzato nel pieno rispetto del titolo edilizio rilasciato, con la convinzione di agire correttamente. Solo in sede giudiziaria è emerso che quel titolo era incompleto e fuorviante, trasformando un investimento sicuro in un terreno minato.

Le conseguenze sono concrete e pesanti: il complesso edilizio presenta difformità urbanistiche e paesaggistiche che oggi ne impedirebbero la libera commerciabilità, bloccando il mercato e generando contenziosi. A peggiorare la situazione, il Comune ha rilasciato nel 2024 un permesso in sanatoria, che IVIT contesta con fermezza, ritenendolo illegittimo perché privo della “doppia conformità” e basato su documenti viziati. Una spada di Damocle che pende sulla testa degli acquirenti degli alloggi, tra i quali vip e delle forze dell’ordine.

In sostanza, ciò che doveva essere un progetto regolare si è trasformato in una disputa legale, tra titoli incompleti, sanatorie contestate e immobili difficili da vendere. Una vicenda che pone al centro il tema della trasparenza amministrativa e della responsabilità di chi concede autorizzazioni urbanistiche, con riflessi concreti su imprese e cittadini. E su tutto questo deve esprimersi il Tar.

Il punto centrale della controversia è l’agibilità dell’edificio — cioè l’autorizzazione ad abitare la casa.

Nelle carte di legge che l’immobile avrebbe ottenuto il certificato senza che fossero mai state depositate le certificazioni sulle opere in cemento armato, documenti fondamentali per garantire la sicurezza della struttura.

In parole semplici, la casa sarebbe stata dichiarata “abitabile” anche se mancavano carte tecniche obbligatorie. Tutto questo secondo Ivit che vanta un forte credito nei confronti di chi a avviato l’operazione immobiliare.

A complicare le cose c’è un altro nodo: l’edificio non sarebbe stato solo ristrutturato, ma demolito e ricostruito, Un dettaglio non da poco, perché l’immobile si trovava in un’area soggetta a tutela storica e paesaggistica, dove ogni modifica deve rispettare vincoli precisi.

A mettere nero su bianco le criticità era stata l’allora soprintendente regionale, architetto Cristina De La Pierre, che in una relazione inviata al Comune, al Presidente della Regione e perfino alla Procura, aveva parlato di “varianti impropriamente rilasciate”.

Tradotto: sarebbero state approvate modifiche che non rientravano nelle competenze previste dalla legge.

Nella stessa relazione, la De La Pierre sottolineava che la demolizione aveva fatto perdere definitivamente un bene tutelato, e che ormai un intervento di ripristino sarebbe impossibile.

Anche i dettagli architettonici — come la disposizione delle finestre e delle aperture — sarebbero risultati difformi rispetto alle prescrizioni originarie, rendendo l’edificio nuovo solo nel nome, ma lontano dallo spirito del vecchio fabbricato.

Ora sarà il Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta stabilire se l’agibilità concessa è valida o se l’intero iter amministrativo va annullato, con la possibilità che l’immobile entri a far parte del patrimonio immobiliare comunale con le intuibili conseguenze per coloro che hanno acquisto gli alloggi.

Un caso che, al di là degli aspetti tecnici, riapre una domanda più generale: quanto valgono, davvero, le regole sulla tutela del patrimonio?

Perché tra varianti, ricostruzioni “creative” e silenzi amministrativi, il rischio è che — anche in montagna — la memoria dei luoghi finisca sotto le ruspe in nome del “nuovo a tutti i costi”. E di tutto qursto potrebbe occuparsene a breve anche il Tribunale penale di Aosta.