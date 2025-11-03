Augmentations rocchiches

Prima ancora che la prima seduta del Consiglio comunale iniziasse, ad Aosta è esplosa la bomba: il sindaco Rocco ha deciso di aumentare lo stipendio a tutti i membri del Consiglio comunale, se stesso incluso. Una mossa che, per chi osserva la politica con occhi attenti, grida vendetta. Non si tratta di un errore di percorso o di un’improvvisazione: si tratta di arroganza pura, vestita di legalità. La legge regionale lo consente, certo, ma non lo obbliga. E in un gesto così plateale, il buon senso e la misura sono stati dimenticati.

Chi conosce il profilo del sindaco non può rimanere sorpreso: burocrate regionale per una vita, oggi pensionato, che approda in Comune con la sicurezza di chi ha già conquistato tutto e decide, senza indugio, che il privilegio è il primo passo del suo mandato. La politica, per lui, non è servizio: è diritto acquisito. Nessuna prova da superare, nessuna fiducia da guadagnare, nessun risultato da dimostrare. Lo stipendio d’oro arriva subito, come una concessione naturale, come se amministrare una città fosse un lavoro come un altro, senza responsabilità, senza giudizio da parte dei cittadini.

La reazione degli aostani non si è fatta attendere. Sui social, nei gruppi online, tra commenti sui giornali digitali, è scoppiata l’indignazione. Non è solo una questione economica: è questione di dignità, di rispetto per chi ogni giorno fatica a portare a casa il proprio stipendio, per chi vede aumentare le spese e diminuire le prospettive. Pensionati, famiglie, giovani disoccupati, lavoratori a termine e cittadini comuni osservano increduli mentre il sindaco firma aumenti che gridano vendetta.

Il vero scandalo non è la legge regionale, ma la scelta di usarla come giustificazione per il privilegio. Rocco avrebbe potuto aspettare il nuovo bilancio, avrebbe potuto dimostrare con i fatti di meritare lo stipendio, dare prova di capacità di gestione e responsabilità. Invece no: la firma è arrivata prima ancora del primo consiglio, come a dire che i cittadini sono una formalità, e la politica un’occasione da sfruttare senza ritegno.

E così, in un gesto solo, Rocco ha risvegliato un sentimento antico nella comunità aostana: la rabbia verso una classe politica che sembra distante, arroccata nei suoi privilegi, lontana dai problemi reali della città. In un attimo, il “virus dell’onestà” sembra tornato sopito, sostituito dall’odore acre della routine dei privilegi.

Ciò che più colpisce è l’assenza di pudore: il sindaco, che ha passato una vita tra uffici regionali e carte bollate, oggi si erge a garante di se stesso, ignorando che la politica vera richiede servizio, sacrificio e responsabilità. Invece, con un colpo di penna, trasforma il suo mandato in una passerella dorata, prima ancora di confrontarsi con le sfide concrete della città.

E mentre il Consiglio comunale inizia, Aosta osserva e giudica. Non serve ideologia per capire l’ingiustizia: il buon senso basta. Perché la politica dovrebbe essere servizio, non privilegio. La fiducia dei cittadini non si firma con un aumento, non si incassa con una legge regionale. La fiducia dei cittadini si guadagna giorno per giorno, con il lavoro, con le scelte giuste, con la sobrietà.

Invece, con questi “Aumenti rocchichi”, Rocco manda un messaggio chiaro: il privilegio è prima della prova, la certezza è prima del merito. E gli aostani, che sanno di cosa parla la vita reale, gridano il loro disappunto. Prima ancora di governare, il sindaco ha scelto il lusso, la comodità, il privilegio. E questa scelta, Piero, grida vendetta.

Aumenti rocchichi

Avant même la première séance du Conseil communal, à Aoste, la bombe a explosé : le maire Rocco a décidé d’augmenter le salaire de tous les membres du Conseil communal, y compris le sien. Un geste qui, pour ceux qui observent la politique attentivement, crie vengeance. Il ne s’agit pas d’une erreur ou d’une improvisation : c’est de l’arrogance pure, habillée de légalité. La loi régionale le permet, certes, mais ne l’oblige pas. Et dans un geste si spectaculaire, le bon sens et la mesure ont été oubliés.

Pour ceux qui connaissent le profil du maire, la surprise est difficile : fonctionnaire régional toute sa vie, aujourd’hui à la retraite, il arrive à la mairie avec la certitude d’avoir déjà tout conquis et décide, sans hésitation, que le privilège est la première étape de son mandat. La politique, pour lui, n’est pas un service : c’est un droit acquis. Aucune épreuve à passer, aucune confiance à gagner, aucun résultat à démontrer. Le salaire d’or arrive immédiatement, comme une faveur naturelle, comme si gouverner une ville était un travail comme un autre, sans responsabilités, sans jugement des citoyens.

La réaction des Aostois ne s’est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, dans les groupes en ligne, dans les commentaires des journaux numériques, l’indignation a éclaté. Ce n’est pas seulement une question d’argent : c’est une question de dignité, de respect pour ceux qui peinent chaque jour à joindre les deux bouts, pour ceux qui voient les dépenses augmenter et les perspectives diminuer. Retraités, familles, jeunes sans emploi, travailleurs précaires et citoyens ordinaires observent, incrédules, le maire signer des augmentations qui crient vengeance.

Le vrai scandale n’est pas la loi régionale, mais le choix de l’utiliser comme justification du privilège. Rocco aurait pu attendre le nouveau budget, aurait pu démontrer par ses actions qu’il mérite ce salaire, prouver sa capacité de gestion et son sens des responsabilités. Mais non : le stylo a frappé avant même le premier conseil, comme pour dire que les citoyens sont une formalité et que la politique est une occasion à exploiter sans retenue.

Ainsi, en un seul geste, Rocco a réveillé un sentiment ancien au sein de la communauté aostoise : la colère envers une classe politique apparemment éloignée, retranchée dans ses privilèges, loin des vrais problèmes de la ville. En un instant, le « virus de l’honnêteté » semble avoir pris une pause, remplacé par l’odeur âcre de la routine des privilèges.

Ce qui frappe le plus, c’est l’absence de pudeur : le maire, qui a passé sa vie entre bureaux régionaux et paperasse, s’érige aujourd’hui en garant de lui-même, ignorant que la vraie politique exige service, sacrifice et responsabilité. Au lieu de cela, d’un coup de stylo, il transforme son mandat en un défilé doré, avant même d’affronter les défis concrets de la ville.

Et tandis que le Conseil communal commence, Aoste observe et juge. Il ne faut pas d’idéologie pour comprendre l’injustice : le bon sens suffit. Parce que la politique devrait être un service, pas un privilège. La confiance des citoyens ne se signe pas avec une augmentation, elle ne s’encaisse pas avec une loi régionale. La confiance des citoyens se gagne jour après jour, par le travail, par les choix justes, par la sobriété.

Au lieu de cela, avec ces « Augmentations rocchiches », Rocco envoie un message clair : le privilège avant l’épreuve, la certitude avant le mérite. Et les Aostois, qui connaissent la vraie vie, crient leur désapprobation. Avant même de gouverner, le maire a choisi le luxe, le confort, le privilège. Et ce choix, Piero, crie vengeance.