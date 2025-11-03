Aosta: Agevolazioni Tarip 2025, ultima chiamata per le domande

C’è ancora qualche settimana di tempo per chi vuole alleggerire la bolletta dei rifiuti. Il Comune di Aosta ha infatti ricordato che entro il 1° dicembre 2025 è possibile presentare la domanda per ottenere le agevolazioni sulla tassa rifiuti puntuale (Tarip), approvate con la delibera del Consiglio comunale n. 47 del 29 aprile 2025.

Un’opportunità concreta per molte famiglie, in un periodo in cui ogni euro risparmiato conta. L’esenzione riguarda le utenze domestiche e viene concessa alla famiglia anagrafica rappresentata dall’intestatario dell’utenza residente nel Comune di Aosta al momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica Inps, con un Isee non superiore a 8.500 euro.

L’agevolazione si applica all’abitazione di residenza e alle pertinenze (garage, cantine, ecc.) legate all’immobile principale. Un aiuto mirato, pensato per sostenere i nuclei familiari con redditi più bassi e rendere il sistema della Tarip — che premia i comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti — più equo e accessibile.

Per ottenere l’agevolazione è necessario compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune di Aosta al link:

👉 Modulo agevolazione Isee 2025

La domanda, completa di copia del documento d’identità del richiedente, può essere inviata via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.aosta.it oppure tramite PEC a protocollo@pec.comune.aosta.it.

Chi preferisce un aiuto nella compilazione può invece rivolgersi allo sportello amicoinComune, prenotando un appuntamento al numero 0165-1875002.

Per ogni altra informazione è possibile contattare l’Ufficio Tributi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero 0165-300438.

Un piccolo passo burocratico, ma che può fare la differenza per molte famiglie aostane: conviene muoversi subito, perché il 1° dicembre è dietro l’angolo.