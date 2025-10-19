Italpress Award, a Washington premiato il presidente Ice Matteo Zoppas

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) - Il Presidente di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - Matteo Zoppas ha ricevuto a Washington l'Italpress Award nell'ambito delle celebrazioni per i 50 anni della National Italian American Foundation (NIAF). A consegnare il riconoscimento sono stati il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Presidente della Fondazione NIAF Robert Allegrini, alla presenza del fondatore e patron dell'agenzia giornalistica Italpress Gaspare Borsellino. L'evento ha visto anche la partecipazione del neo Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci. Giunto alla sua terza edizione, gli Italpress Awards celebrano le eccellenze italiane che si distinguono nel mondo per l'impatto positivo sul sistema Paese. Tra gli altri premiati di questa edizione figurano Pasqualino Monti, Amministratore Delegato di ENAV; Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio; e Marco Troncone, AD degli Aeroporti di Roma, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera. Motivazione del premio Italpress a Matteo Zoppas: Ha portato il mondo degli affari all'interno delle istituzioni pubbliche con energia e un approccio pragmatico. Imprenditore ed ex presidente di Confindustria Veneto, oggi guida ICE promuovendo il sistema produttivo nazionale sui mercati internazionali. Sotto la sua guida il Made in Italy ha raggiunto nuovi mercati globali attraverso strumenti innovativi, opportunità inedite e una visione moderna dell'internazionalizzazione. Dalle esportazioni all'attrazione di investimenti esteri, ha rafforzato la presenza dell'Italia negli Stati Uniti, contribuendo a rendere l'Agenzia ICE un punto di riferimento strategico. La promozione del talento italiano rappresenta uno degli assi portanti della sua missione quotidiana, rendendolo un autentico motore di cambiamento, capace di coniugare esperienza industriale e visione strategica pubblica. "Vorrei innanzitutto ringraziare Italpress per questo importante riconoscimento. E' un premio che condivido con tutte le persone che ogni giorno lavorano con passione e competenza all'interno della nostra organizzazione - ha dichiarato il Presidente Zoppas - In ICE, oggi, abbiamo una struttura che riesce a tradurre le idee in progetti concreti, capaci di generare risultati reali. Il Governo mi ha affidato un compito che tocca da vicino la mia storia personale e imprenditoriale: creare un'interfaccia sempre più efficiente tra pubblico e privato, con l'obiettivo di massimizzare i risultati delle nostre esportazioni. ICE è questo: un'infrastruttura al servizio del Made in Italy, capace di portarlo nel mondo e farlo camminare con le gambe delle imprese italiane. Un grazie sincero agli imprenditori, alle aziende e al Made in Italy che ogni giorno si rinnova, dandoci l'opportunità di presentarlo al mondo in modo sempre più efficace. Un ringraziamento speciale all'Ambasciatore Marco Peronaci, al Governo per la fiducia, e alla mia famiglia, che mi sostiene da sempre. Dedico questo riconoscimento ai miei figli".(ITALPRESS).Foto: Ufficio stampa Community