ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA PRIÈRE PERSISTANTE DÉSARME LES FORCES OBSCURES DU MAL

Le sens de la parole de Dieu de ce dimanche est l'invitation à la prière constante. Jésus nous commande ce qu'il vit. Il est toujours en communion avec le Père par la prière. Il se retire dans le lieu désert, hors des bruits du monde, pour prier (Lc 4,42). Les moments décisifs de Jésus sont précédés par la prière.

La prière donne la force pour affronter les forces obscures de notre vie, les combats de tous les jours. Dans la première lecture, Moïse doit mener une guerre contre les Amalécites. Une fois que ses mains sont levées, il obtenait la victoire contre Amalec.

Dans l'Évangile, la veuve, à force d'insister en tendant les mains au magistrat, qui se sait lui-même malhonnête, obtient gain de cause, la justice. Qui est Moïse et Amalec en nous ? Pourquoi est-il nécessaire de prier sans se lasser ? Jésus répond : "Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ?" Demandons la grâce de la persévérance dans la prière, pour vaincre les ennemis rancuniers en nous.

1. LES MAINS LEVÉES DE MOÏSE

"Je lève les yeux vers les montagnes : d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre" (Ps 120,2).

Il y a des analogies entre la première lecture et l'Évangile (Lc 18,1-8) sur la manière d'invoquer le secours divin. Dans le livre de l'Exode (17,8-13), il s'agit d'une lutte entre deux puissances antagonistes : Moïse et Amalec.

Quand Moïse tenait les mains levées, Israël était plus fort. Par contre, quand ses mains étaient abaissées, Amalec devenait plus fort. Moïse ne combat pas seul. Sur le front, c'est Josué qui attaque et défend son camp.

Comme la force humaine ne vaut rien sans l'aide de Dieu, Moïse devrait rester les mains levées pour demander le secours de Dieu. Ceux qui devraient soutenir les mains de Moïse sont Aaron et Hour. Baisser les bras est un signe de découragement.

Quand l'homme veut rester dans le pays de l'esclavage, de la médiocrité, en baissant les bras, Amalec et son armée sont victorieux. La prière de Moïse donne la force à Josué pour défier les ennemis.

Sur le plan personnel, les Amalécites qui nous font la guerre sont l'empire de l'iniquité qui empêche notre progrès de sainteté.

J'ai été touché par le tableau de Sandro Botticelli (1482-1483), où l'artiste met en scène une guerre entre la divinité appelée Pallade et le monstre Centaure, demi-homme et demi-cheval. Tous deux sont bien armés.

La divinité est une jeune fille très belle, avec des habits ornés de lianes, de fleurs et de feuilles d'olives. La stratégie de Pallade, ou la divinité de la raison (Minerve), n'est pas le recours aux armes, mais choisit la non-violence. Elle calme le monstre Centaure en posant sur lui un regard bienveillant et en caressant sa tête.

Ce tableau représente Centaure en nous : nos instincts de haine, de rancœur et de vengeance, et notre capacité du bien symbolisée par Pallade (homo capax boni). Cette puissance maléfique est désarmée par la bonté, la douceur, le courage et toutes les vertus de la raison éclairée par la foi.

Dans cette première lecture, qui consonne bien avec ce tableau, Moïse ne pouvait pas résister seul à la force des Amalécites. Il fallait la présence d'Aaron et Hour pour soutenir ses mains. Moïse s'assoit sur une pierre pour avoir la force de résistance et de résilience. Cette pierre est l'arrière-fond du Christ, la pierre angulaire qui maintient tout l'édifice.

Josué symbolise la vertu cardinale du courage et de la détermination, tandis que Moïse, Aaron et Hour représenteraient respectivement la foi, l'espérance et la charité. Quand nous perdons ces vertus, nous sommes assaillis de toute part et devenons esclaves des Amalécites.

2. LA FORCE DE LA PRIÈRE PERSÉVÉRANTE DE LA VEUVE

Dans l'Évangile, Jésus nous enseigne comment il faut prier en mettant en scène deux personnages de conditions de vie extrêmement opposées.

D'une part, il y a un magistrat puissant, malhonnête. D'autre part, il s'agit d'une veuve dépourvue de tout, qui réclame justice auprès de ce magistrat plein de lui-même. Cette veuve crie, mais le magistrat ne veut pas entendre. Elle implore, bat les mains tendues, frappe sur la porte de l'indifférence, hélas sans effet.

Le magistrat prend la décision de faire justice à cette femme qui dérange sa tranquillité. Il n'est pas mû par la pitié, mais par son amour-propre.

Nous avons besoin, comme cette veuve, d'implorer le secours de Dieu, riche en miséricorde, sensible au cœur brisé et broyé. La prière persévérante, confiante, accomplie dans les larmes en se mettant dans les mains de Dieu, perce les nuages et arrive au Ciel, car comme chante le psalmiste : "qui sème dans les larmes moissonne dans la joie" (Ps 126/125,5).

Dans le livre intitulé Le récit du pèlerin russe, le Starets (le moine) enseignait au pèlerin comment prier sans cesse. Cette prière persévérante est appelée "la prière de Jésus". Le pèlerin devait répéter mille fois par jour cette prière : "Jésus, fils de David, aie pitié de moi, pécheur". À force de répéter cette prière, elle devient comme une respiration, une mélodie de l'âme.

La persévérance dans la prière nous donne la paix intérieure. Notre prière doit partir de Jésus, afin de nous unir avec nos frères. Ainsi, une prière chrétienne, même solitaire, est différente de celle bouddhiste dont le but est la fuga mundi pour le Nirvana. La prière constante est donc la participation à la prière de Jésus, qui offre le monde au Père plein de tendresse et de pitié.

3. AVONS-NOUS VRAIMENT LA FOI ?

La conclusion de l'Évangile est une provocation. Jésus s'interroge : "Mais le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre ?"

Faisons nôtre cette provocation qui nous aide à faire l'examen de conscience sur notre identité chrétienne. Malgré les sacrements que j'ai reçus et que je continue à recevoir, ai-je vraiment la foi ? Jésus est-il le centre de ma vie ?

Est-ce que ma foi est agissante dans l'Église du Seigneur et dans mon site où j'affronte mes situations ? Est-ce que chaque personne, peu importe sa condition de vie, est mon frère, ma sœur au nom de Jésus ? Comment réagis-je devant un pauvre qui crie ? Je l'accueille avec amour ou avec dédain, comme ce juge impitoyable ?

Voilà pourquoi cette parole de vie doit nous inquiéter. Saint Paul, à travers son disciple Timothée, nous invite à être courageux dans la proclamation, à temps et contretemps, de la Parole en dénonçant le mal, en corrigeant le frère dans la charité, en vue d'instruire et de construire la communauté.

C'est à cet effet que nous répondrons à la question de Jésus par la prière, l'action et le soin du quotidien.

4. PRIÈRE : QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE

Donne-nous, Seigneur, un cœur qui sait prier comme le psalmiste : "Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre".

Suscite dans ton Église des hommes et des femmes vaillants, courageux, qui luttent avec des armes de l'amour, en dénonçant le mal sans peur, en témoignant dans le vécu quotidien la puissance de la Parole de Dieu et en proclamant la paix pour tous.

Libère-nous du péché de suffisance et d'orgueil, pour que nous mettions au service de l'humanité les dons reçus de Toi, ô notre Père. Que notre prière ne soit pas utilitariste, mais une expression de notre gratitude envers le Seigneur qui nous guide et nous garde.

Dans la joie ou dans la souffrance, dans le bonheur ou dans le malheur, que notre cœur ne cesse de dire : "Merci Seigneur, que ta Volonté soit faite !" Amen.

Bon dimanche, frères et sœurs. Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère,

Abbé Ferdinand Nindorera