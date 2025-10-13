La comunità di Inverso Pinasca ricorda Paolo Diena e Cesarino Castagna

Come ogni anno, il Comune di Inverso Pinasca, il Comune di Pinasca, l’ANPI, l’Unione Musicale di Inverso Pinasca, la Pro Loco, le scuole e l’intera cittadinanza si sono stretti in un abbraccio corale per commemorare due figure simboliche della Resistenza: Paolo Diena, giovane medico ucciso a vent’anni in un’imboscata, e Cesarino Castagna, partigiano valoroso a cui la comunità ha dedicato un sentiero.

Dal 9 al 12 ottobre, le giornate sono state scandite da incontri, letture, recite e momenti di riflessione che hanno unito generazioni diverse nel segno della memoria e della gratitudine.

Ma dietro ogni cerimonia pubblica, oltre i discorsi ufficiali e le formule della memoria condivisa, si cela la trama intima di una famiglia segnata dalla Storia. Le vicende dei Diena sono state raccontate con toccante lucidità dalla professoressa Floriana Putaturo, vedova dell’ingegner Giorgio Diena, fratello di Paolo. Presenza costante alle commemorazioni, la professoressa torinese ha condiviso con i presenti il ricordo di una famiglia che ha pagato un prezzo altissimo per la propria coerenza morale e il proprio impegno civile.

Giuseppe Diena, padre di Paolo e Giorgio, era un noto gastroenterologo, docente universitario e volontario durante la Prima guerra mondiale. Ebreo non praticante, uomo di grande umanità e rigore etico, fu arrestato e deportato nel campo di concentramento di Flossenbürg, dove morì a bastonate per aver difeso i più deboli e condiviso con loro le sue razioni di cibo. Paolo, il secondogenito, medico e musicista, fu ucciso dai nazifascisti a Cotorauta di Inverso Pinasca mentre prestava soccorso ai feriti partigiani. Non era salito in montagna per combattere, ma per curare. Lo ricordano come “il dottore coi capelli rossi”, generoso e idealista, felice quando riusciva a trovare un po’ di pane secco da distribuire ai compagni.

Guido Rostagno, Presidente dell'Anpi

La storia d’amore tra Giuseppe Diena ed Elettra Bruno, impiegata postale cattolicissima, è un esempio di rispetto reciproco e armonia tra culture. Si conobbero su un tram a Torino, quando lui le cedette il posto. Nonostante le differenze religiose, vissero un’unione profonda e solidale. Elettra, affettuosamente ricordata come “mamma Ele”, era una donna minuta, elegante, devota alla preghiera e alla beneficenza silenziosa. Per le leggi razziali, i figli della coppia dovevano essere registrati come cattolici per sfuggire alla persecuzione. Ma un errore burocratico rese Giorgio ebreo e Paolo cattolico, segnando tragicamente i loro destini.

Quando in casa Diena fu trovato un opuscolo contro la guerra, Giuseppe e Giorgio vennero arrestati. Paolo, allora militare, non fu coinvolto. Giorgio fu rilasciato, ma Giuseppe rimase a lungo in carcere, senza mai cedere alle pressioni. Dopo l’8 settembre, con l’intensificarsi delle persecuzioni, la famiglia si disperse: i figli si unirono ai partigiani di Giustizia e Libertà, mentre i genitori trovarono rifugio presso una comunità di suore.

Un legame profondo li univa a Padre Giuseppe Girotti, frate domenicano anticonformista, che li visitava regolarmente e li mise in guardia quando intuì il pericolo. Ma fu proprio un inganno, orchestrato da chi conosceva la generosità del medico e del frate, a condurli alla cattura. Fingendosi bisognosi di cure, alcuni uomini si presentarono a casa Bona, dove i Diena si erano rifugiati. Padre Girotti, in buona fede, li accompagnò. Tutti furono arrestati. Giuseppe Diena morì in campo di concentramento.

Padre Girotti, deportato a Dachau, morì il 2 marzo 1945. È stato canonizzato nel 2014.

Paolo perse la vita sulle montagne. A sua madre, Cesarino Castagna portò gli occhiali e un ciuffo dei suoi capelli rossi. Un gesto semplice, ma carico di significato. Paolo non cercava la gloria, ma la giustizia. Era un giovane colto, sensibile, fedele a ideali profondi.