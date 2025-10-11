ÉVANGILE DE DIMANCHE: RELÈVE-TOI ET VA: TA FOI T'A SAUVÉ

Le thème central de ce dimanche est l'adhésion des païens à la foi en Dieu qui sauve.

Dans la première lecture, un grand fonctionnaire du royaume syrien est frappé par la lèpre. Cet homme est Naaman. L'expérience de sa maladie honteuse, son écoute, son obéissance et sa profession de foi après la guérison sont une leçon pour nous et pour les puissants de ce monde.

L'Évangile met en évidence notre condition de vulnérabilité à travers les dix lépreux qui implorent Jésus pour leur purification. Pourtant, un seul – qui est par ailleurs étranger, un Samaritain – rend grâce pour le don de guérison reçu.

Est-ce que nous savons reconnaître humblement les bienfaits que Dieu accomplit pour nous ? Quand je prie, qu’est-ce que je veux ? Id quod volo ? Je prie comme les neuf Juifs qui ne savent pas remercier, ou comme le Samaritain qui revient sur ses pas pour dire merci à Jésus ? À nous de choisir et d'agir en conséquence.

1. LA MALADIE, ÉCOLE DE LA FOI POUR LES HUMBLES

L'amour de Dieu est sans frontière. Blaise Pascal a raison d'appeler le Père de Jésus-Christ « Dieu sensible au cœur ». Il irrigue les cœurs brisés et purifie nos plaies incurables, malgré les efforts humains.

La première lecture peut être interprétée comme un itinéraire de l'âme misérable vers la foi authentique. Naaman, cet homme puissant sur le plan professionnel, un général de l'armée syrienne, fait l'expérience du néant.

Comme le disait le poète romain Horace, « le monde gronde de larmes ». Ces larmes n'épargnent personne.

Cette maladie, qui fait perdre la sensibilité, défigure l'harmonie corporelle et écarte le malade de la communauté et de la communion avec les autres – comme au temps du Covid-19 – a frappé aussi le général Naaman.

Cette condition de fragilité est un signe que rien ne nous suffit et que personne ne se suffit. Sous le conseil d'une jeune fille juive, esclave de son épouse, il entreprend un long voyage pour obtenir la guérison. Naaman est un homme bon et humble, qui écoute et obéit aux personnes de modeste condition.

Avant d'entreprendre un voyage qui le conduira en Israël, il fait d'abord une descente intérieure, en mettant en question sa propre vie présente. Sans cette descente dans la région profonde du moi, il n’y a pas de possibilité de se mettre en marche vers le pays de la guérison et de la conversion.

La tristesse bien gérée peut être une possibilité de croissance dans la foi et dans l'espérance.

Naaman obéit, après tant de résistances, à la parole du prophète Élisée, qui l’envoie se plonger sept fois dans le Jourdain. Il apprend à renoncer à se baigner dans les grands fleuves de Damas pour se laver dans un petit fleuve d’Israël, le Jourdain.

Ce fleuve aura la grâce d'accueillir Jésus pour son baptême, alors que son cœur est source jaillissante d’eau vive qui purifie le monde du péché.

À travers cette chaîne d'humiliation, de renoncement et d'obéissance, Naaman obtient ce que ni l'argent ni la carrière ne pouvaient lui procurer : la purification et la foi authentique. Sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant.

Non seulement il est guéri, mais surtout il est purifié, sauvé. Le salut touche le cœur, la guérison vise le corps.

2. DE LA GUÉRISON À LA PROFESSION DE FOI

Après cette purification, Naaman fait sa profession de foi. Il s’exclame :

« Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu sur toute la terre que celui d’Israël. »

Sa profession est accompagnée de deux signes de gratitude : celui d’offrir un présent au prophète Élisée et celui de demander de la terre de ce pays béni.

Le cadeau est refusé pour ne pas réduire la miséricorde de Dieu à une affaire privée (un business). Cependant, sa requête de porter cette terre est exaucée.

Ce geste de rapporter la terre chez lui atteste sa foi profonde : il reconnaît que cette terre est baignée de la grâce de Dieu qui sauve. Naaman fait une forme d’inculturation. Il professe la foi d’Israël à travers des rites traditionnels.

Sa foi ne le déracine pas de sa tradition : la terre bénie d’Israël s’unit à sa terre (adamah, humus) pour une humanité renouvelée. Sa conversion devient un signe pour son peuple.

L’essence de l’homme n’est pas seulement la raison, mais aussi la mise en pratique de ce qui est pensé et voulu. L’homme est décision : il décide d’aimer ou de haïr, de croire ou de rester incrédule.

Désormais, Naaman est devenu une créature nouvelle grâce à ses décisions. Sa position sociale devient secondaire. Sa décision fondamentale pour Dieu orientera toutes ses décisions particulières pour le reste de sa vie.

3. RELÈVE-TOI ET VA, TA FOI T’A SAUVÉ

L’Évangile nous dit aussi que Jésus décide d’aller à Jérusalem en traversant la région située entre la Samarie et la Galilée.

La décision nous ouvre à la nouveauté qui va au-delà du prévu. Dans cette marche, dix lépreux crient :

« Jésus, maître, prends pitié de nous ! »

Ce cri est une prière. Mais toute prière est-elle expression de foi ?

Une prière peut avoir un caractère égoïste, privé de gratitude, comme nous le montrent les neuf Juifs guéris, ou encore la prière du pharisien dans le temple.

Jésus, qui connaît ce qui est caché dans le cœur de l’homme, ne leur dit pas qu’ils sont guéris : il leur ordonne d’aller se montrer aux prêtres pour leur réintégration dans la communauté qui les avait écartés.

La parole de Jésus est performative et créatrice. Ce qui étonne, c’est la différence dans leur réaction : un étranger, un méprisé par les fils de l’alliance, est le seul qui revient sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix.

Il se prosterne aux pieds de Jésus, la face contre terre, comme Moïse devant le buisson ardent. Il fait une profession de foi.

Et les neuf autres ? Ils disparaissent dans la nature. Ils choisissent l’ingratitude, tandis que le Samaritain choisit la gratitude.

Dans un monde où le droit prend le dessus sur la gratuité, où la personne reste dans la logique du mérite, le remerciement est souvent évincé par la revendication. Dans ce cas d’utilitarisme, l’homme ne regarde pas le ciel pour rendre grâce : il se regarde lui-même, comme Narcisse.

Dans notre vie, nous nous comportons souvent comme ces Juifs ingrats. Nous pensons qu’être chrétien catholique, ou faire partie des ordres sacrés en devenant prêtres, religieux, religieuses, évêques, nous garantirait la grâce du salut.

Jésus apprécie le geste du Samaritain et lui dit :

« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

Un petit geste de reconnaissance libère le Samaritain non seulement de la lèpre corporelle, mais surtout de celle, plus dangereuse, qui affecte le cœur.

4. PRIÈRE DE REMERCIEMENT

« Dieu de miséricorde, à toi la louange, à toi la gloire. En toi, Seigneur, sont la grandeur, la puissance, la majesté et la splendeur. Tout, dans le ciel et sur la terre, t’appartient. C’est pourquoi nous te disons merci, ô notre Dieu, et louons ton nom glorieux. »

(Saint Augustin)

Merci, Seigneur, pour la purification de ma lèpre dans le sacrement de la Réconciliation.

Merci pour toutes les personnes que tu as mises sur le chemin de ma vie et qui contribuent à mon relèvement.

Merci, Seigneur, pour ta présence dans mes moments obscurs, dans mes maladies, dans mes peurs, dans mes angoisses et mes découragements. Sans toi je serais perdu.

Que notre vie soit une « Louange à toi, Seigneur Jésus. Toi seul, tu fais merveille. »

Bon dimanche, chers frères et sœurs.

Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère, Abbé Ferdinand Nindorera