Val Veny, scatta la chiusura invernale della strada dal 13 ottobre

Pubblicata l’ordinanza del Comune di Courmayeur: dal ponte delle Capre al bivio di Plan Ponquet vietato il transito pedonale e veicolare. Accesso limitato e a rischio fino a Plan Lognan.

Come ogni anno, in previsione dell’inverno e del rischio valanghivo, il Comune di Courmayeur ha disposto la chiusura stagionale della strada comunale della Val Veny.

Con l’ordinanza sindacale n. 5936 dell’8 ottobre 2025, pubblicata sull’albo pretorio, viene ordinato il divieto di transito pedonale e veicolare a partire dal 13 ottobre 2025 e fino a revoca nel tratto compreso dal ponte delle Capre fino al bivio di Plan Ponquet.

Dal bivio di Plan Ponquet fino a Plan Lognan, il transito sarà invece consentito, compatibilmente con le condizioni meteo, ma a totale rischio dell’utente e senza custodia o manutenzione della strada da parte del Comune. In particolare, il transito pedonale è considerato attività escursionistica.

L’ordinanza prevede inoltre che:

i mezzi della raccolta RSU potranno transitare fino alle ore 12:00 del 13 ottobre;

per prevenire danni da valanghe dovranno essere rimossi guard rail, new jersey e reti paramassi;

la strada risulta esposta a rischi ulteriori oltre a quello valanghivo;

deve essere garantito l’accesso all’impianto idroelettrico SEVA Srl per esigenze di continuità operativa.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’ordinanza completa sull’albo pretorio del Comune di Courmayeur (codice atto: Val Veny_2025-001732-1).