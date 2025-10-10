 / CRONACA

Ad Antey-Saint-André la 23ª edizione della Festa delle Mele

Rinnovando una tradizione ultradecennale, ad Antey-Saint-André l’attiva Amministrazione comunale organizza per l’11 e 12 ottobre prossimi la consueta Festa d’Autunno “Mele Vallée”, dedicata al succoso frutto

Foto repertorio

Si inizia alle 13.30 di sabato 11 ottobre con la Banda musicale di Chambave, che darà ufficialmente il via al mercato delle mele. Seguiranno uno show cooking e la cena a tema “mela”.

Domenica 12 ottobre proseguirà il mercato delle mele insieme a quello artigianale, con mostre e laboratori per i bambini in età scolare. Un programma incentrato sui giovani che continuerà nel pomeriggio con spettacolo teatrale, intrattenimento e giochi cooperativi.

I gemellaggi gastronomici

A rendere ancora più colorata e cosmopolita la sagra, si segnala la presenza dei produttori di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, in Calabria, con i loro prodotti tipici calabresi, in un gustoso mix di terra e mare.
Dalla Francia, invece, il Comune di Les Mathes-La Palmyre proporrà le sue ostriche, prodotto tipico della tradizione culinaria francese.

L’annullo filatelico

Puntuale anche l’appuntamento per appassionati e collezionisti con l’annullo filatelico, realizzato in collaborazione con Poste Italiane.
Presso la postazione, attiva domenica 12 ottobre dalle 10.00 alle 16.00 in frazione Bourg, sarà possibile annullare la corrispondenza e acquistare prodotti filatelici.
Il sigillo, in formato tondo, riporta un disegno stilizzato del manifesto ufficiale della manifestazione, tra mele e montagna: un connubio naturale per questo evento folkloristico.
L’annullo è completato dalla scritta:

“Festa delle Mele in Valle d’Aosta – 12.10.2025 – 11020 Antey-Saint-André (AO)”.

Sarà disponibile da lunedì 13 ottobre e per i successivi 60 giorni presso l’Ufficio postale di Aosta Ribitel – sportello filatelico, via Arcidiacono René Ribitel 1, al termine dei quali verrà depositato presso il Museo della Comunicazione di Roma.

La genuinità delle cose buone, dono della natura, è ancora protagonista ad Antey-Saint-André, tra tradizione e convivialità.
Una festa da non perdere.

Giuseppe De Carli

