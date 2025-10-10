 / Il bene comune

Il bene comune | 10 ottobre 2025, 10:00

Quando il dolore si può curare: l’AISM Valle d’Aosta apre il dialogo sulla terapia nella sclerosi multipla

Giovedì 23 ottobre, nella sala conferenze della BCC di Aosta, un incontro aperto al pubblico affronterà il tema del dolore e della spasticità nella sclerosi multipla, con il contributo di medici specialisti e del centro riabilitativo AISM. Un’iniziativa per migliorare la qualità della vita e rafforzare la consapevolezza.

L'impegnato direttivo di Aism VdA

Un appuntamento che vuole unire scienza, ascolto e solidarietà. Giovedì 23 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, la sala conferenze della BCC di Aosta (via Garibaldi 3) ospiterà l’incontro “La terapia del dolore nella sclerosi multipla: trattamenti e benefici”, promosso dall’AISM Valle d’Aosta.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di informazione e sensibilizzazione dedicato alle persone che convivono con la sclerosi multipla (SM), una malattia cronica che in Italia colpisce circa 140 mila persone e che, anche nella nostra regione, trova nell’AISM un punto di riferimento insostituibile.

Iniziative come questa – sottolinea il presidente AISM Valle d’Aosta Renato Ramolivaz – sono fondamentali per diffondere una corretta informazione su una condizione che richiede conoscenza, consapevolezza e continuità nella ricerca.

Durante l’incontro, il dottor Alessandro Angellotti (Azienda Usl Valle d’Aosta) e la dottoressa Caterina Sgarito, direttore sanitario del centro riabilitativo AISM, guideranno i partecipanti attraverso un percorso che spazia dalla prima visita alla scelta del trattamento, con approfondimenti su farmaci, riabilitazione e unità posturali.

L’obiettivo – spiega la dottoressa Sgarito – è offrire una visione integrata della gestione del dolore e della spasticità, con strategie personalizzate che migliorino concretamente la qualità della vita.

Il dolore cronico è uno degli aspetti più complessi della sclerosi multipla, spesso sottovalutato o difficile da trattare. Per questo, come ricorda Ramolivaz, “l’AISM è impegnata ogni giorno non solo nel sostegno alle persone con SM, ma anche nel promuovere momenti di approfondimento come questo, che aiutano la comunità a comprendere meglio i progressi terapeutici e i benefici dei diversi approcci farmacologici e riabilitativi.

L’appuntamento di Aosta sarà anche un’occasione di incontro umano, di confronto e di ascolto reciproco. “Attraverso la conoscenza – conclude il presidente AISM – possiamo costruire una società più attenta, solidale e capace di rispondere ai reali bisogni di chi convive con questa malattia.

Un messaggio che va oltre la medicina: quello di un’associazione che, con costanza e competenza, continua a tessere ogni giorno una rete di cura, sostegno e speranza in tutta la Valle d’Aosta.

pi.mi.

