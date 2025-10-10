 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 10 ottobre 2025, 18:00

Gho Ho Lee: dal Norma Fantini Opera Contest ai riconoscimenti internazionali

Il baritono Gho Ho Lee ha fatto emergere il suo talento grazie alla partecipazione al Norma Fantini Opera Contest, distinguendosi per la qualità vocale, la musicalità e la solida presenza scenica. In seguito al concorso è stato selezionato per il ciclo di masterclass con Norma Fantini, Alessio Pizzech e Aldo Salvagno, che hanno portato alla realizzazione della messa in scena de La bohème

In quest’occasione ha interpretato con finezza e intensità espressiva il ruolo di Marcello, personaggio che ha saputo rendere con grande naturalezza, convincendo pubblico e docenti.

Questa esperienza ha costituito una importante tappa artistica, capace di rafforzare ulteriormente il percorso di Gho Ho Lee e di anticipare i numerosi successi conseguiti nei mesi successivi.

Il 1° settembre 2025 ha partecipato al Concorso Voci Incanto, ottenendo il 2° premio e il prestigioso Premio Scarpia, riconoscimenti che ne hanno confermato la versatilità interpretativa e il timbro denso di personalità.

Il 6 settembre 2025 ha partecipato al Concorso Eugenia Burzio, dove si è classificato al 3° posto, dimostrando ancora una volta la solidità tecnica e l’autorevolezza vocale del suo canto.

Il 20 settembre 2025 è stato selezionato come borsista al Giovani Voci a Casa Verdi, entrando a far parte di un progetto dedicato alla valorizzazione dei più promettenti interpreti lirici della nuova generazione.

Il 5 ottobre 2025 ha vinto il 1° premio al Concorso Luigi Alva, consacrando ulteriormente il suo talento e la sua crescita artistica.

Il cammino artistico di Gho Ho Lee, arricchito dall’esperienza formativa del Norma Fantini Opera Contest e dai recenti traguardi ottenuti nei più autorevoli concorsi, lo colloca oggi tra i talenti emergenti più interessanti del panorama lirico. La capacità di unire potenza vocale, naturalezza interpretativa e maturità scenica fa di lui un artista da seguire con particolare attenzione nel prossimo futuro.


 

Crediti fotografici

Heeju Kim / Colleghi 

Red

