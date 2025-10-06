Il MAV aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: Cultura, gioco e creatività per tutte le età

Anche quest’anno il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano aderisce con entusiasmo alla FAMU - Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, l’iniziativa che invita musei e famiglie a vivere insieme l’arte e la cultura in modo nuovo, coinvolgente e divertente.

Domenica 12 ottobre, il MAV propone così una giornata all’insegna del gioco, della creatività e della sperimentazione artigianale, con attività pensate per tutte le età e per rendere la visita al museo un’esperienza condivisa e divertente.

Il programma della giornata prevede:

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 T(R)I Sfido - Atelier di Falegnameria Didattica

Laboratorio creativo per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni. Un’occasione per mettersi alla prova con il legno e la manualità artigianale e costruire insieme, nella Falegnameria Didattica, il classico gioco del Tris in legno. Dopo la fase creativa, spazio al gioco e alla sfida con un mini-torneo amichevole, dove le famiglie potranno confrontarsi a colpi di X e O!

Il laboratorio ha un costo di 8€ a bambino e la prenotazione è obbligatoria entro le 17 del giorno precedente all’indirizzo www.lartisana.vda.it/calendario



Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Fatto per Gioco - Sfide in famiglia

Un pomeriggio di giochi e prove divertenti tra le sale del museo. Le famiglie si sfideranno tra giochi giganti di Legningegno, abilità manuali e attività a tempo, adatte a grandi e piccini, e la famiglia che otterrà più punti, avrà diritto ad un premio finale.

L’ingresso al museo e la partecipazione ai giochi del pomeriggio sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione.

Durante il pomeriggio all’interno degli spazi museali vi è anche un spazio gioco per i piccolissimi (0-3 anni) a cura dello SpaziØrsoEdu.

Una giornata per scoprire, giocare, creare e soprattutto stare insieme: il MAV vi aspetta per celebrare la cultura in famiglia, in un museo che diventa laboratorio, palcoscenico e campo di gioco.

Per informazioni consultare il sito www.lartisana.vda.it o chiamare il numero 0165.1835120.