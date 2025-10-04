ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE JUSTE VIVRA PAR SA FIDÉLITÉ

Dieu, par le prophète Habacuc, dit : « Le juste vivra par sa fidélité. »

Saint Paul recommande à son disciple Timothée d’être un témoin courageux de la foi.

Le courage, parrēsia, est le franc-parler sans compromis, la liberté de parole sans détour, la défense de la vérité au risque même d’en être victime. Cette vérité proclamée haut et fort n’est pas abstraite : elle est concrète en tant qu’elle fait croître. Jésus est, lui, la vérité, « le Concret vivant », selon Romano Guardini.

La condition d’être témoin du Christ est la foi en lui. C’est la raison pour laquelle les disciples du Christ font cette prière de demande : « Seigneur, augmente en nous la foi. » Cette prière doit être la nôtre.

Est-ce que nous avons vraiment une foi aussi petite qu’un grain de moutarde ? Dans notre vie chrétienne, n’agissons-nous pas trop souvent selon la logique binaire du droit et du devoir, du créditeur et du débiteur, du mérite et du démérite ? Comment réagissons-nous en face du silence de Dieu ? Dieu nous demande de vivre dans l’attente illuminée par l’espérance, en accomplissant sa volonté.

1. LE SILENCE DE DIEU N’EST PAS INDIFFÉRENCE.

Dieu dit au prophète Habacuc : « Si la vision paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. »

Le silence de Dieu nous invite à vivre dans l’attente confiante, sans prétention. Dieu est fidèle à ses promesses et agit sans précipitation. L’attente se fait dans la foi et dans l’espérance.

Le prophète Habacuc représente d’abord la situation de l’homme désespéré, replié dans la solitude, où tous les horizons de ses espoirs, opportunités, capacités et possibilités se ferment. Dieu semble éloigné, indifférent au cri du malheureux, et le ciel lui est muet.

Cette condition, qui révèle une limite entre Dieu et le « non-être-Dieu » de l’homme, nous concerne tous. Combien de fois avons-nous fait l’expérience du malheur où nous nous sentons vraiment seuls, rejetés, sans aucune consolation ? Combien de fois avons-nous perçu l’inefficacité de la prière, la nausée de l’avoir, du pouvoir, du savoir, incapables de répondre aux vraies questions du sens de la vie ?

Dans ces situations, que nous pouvons appeler « la nuit de l’être », où la vie devient nausée (taedium vitae), où le sens devient absence de sens, l’homme se sent prisonnier de son moi égocentrique. Ce qu’il a été et ce qu’il est ne compte plus.

Face à ce vertige de la finitude, deux attitudes surgissent : la rébellion (athéisme, aversion à la prière) ou la confiance en Dieu jusqu’au bout. Mais Dieu a son temps fixé pour intervenir : il ne peut abandonner son serviteur dans le néant.

Le poète Schiller rallume notre espérance en ces paroles vibrantes :

« Ayez le courage de souffrir, de souffrir pour un monde à venir. Au-delà du ciel étoilé, l’Infini sera la récompense. »

(Sergio Givone, La ragionevole speranza. Come i filosofi hanno pensato l’aldilà, p.87).

2. LE JUSTE VIVRA PAR SA FIDÉLITÉ.

À côté de cette expérience individuelle du néant dans le grand silence de Dieu, surgit la rébellion face aux injustices sociales, économiques, politiques, où les impies semblent prospérer alors que le juste subit la persécution (Ps.91).

Certains, découragés, peuvent dire : « Seigneur, à quoi sert de te prier si tu n’entends pas nos supplications ? Combien de temps vais-je t’appeler au secours, et tu ne m’entends pas, crier contre la violence, et tu ne délivres pas ! Devant moi pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. »

La prophétie d’Habacuc reste d’actualité. Le monde est marqué par la cupidité, la haine, la volonté de puissance, la culture de la violence, l’alimentation de la guerre pour des intérêts égoïstes. La vertu et la vérité sont crucifiées au calvaire de l’ignorance, de l’arrogance et de l’intolérance.

Les sans-abris et sans-pain augmentent de manière effroyable, tandis que les riches qui asservissent les peuples se comptent sur les doigts d’une main, se présentant comme des faiseurs de paix — comme au temps du règne corrompu de Joachim.

La destruction de Gaza dans le grand silence des puissants est une honte pour notre humanité. Devant cette situation tragique, Dieu semble absent. Pourquoi laisse-t-il le mal triompher ?

La réponse est dans la seconde partie de la prophétie d’Habacuc : Dieu, dans son amour infini, est patient. Il aime tout homme et veut sa conversion. Il veut nous faire passer de la défiguration à la transfiguration. Les saisons de Dieu ne sont pas les nôtres. Lui, maître des événements, mettra fin au mal quand l’heure sera venue.

En attendant, il nous demande de rester fidèles et de ne pas suivre le chemin des impies, dont les projets seront comme la paille que le vent disperse. « Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. »

3. LE COURAGE DU CHRÉTIEN DANS LES TEMPS OBSCURS.

La seconde lecture nous invite à rendre témoignage de notre foi dans toutes les circonstances. À chaque instant, nous sommes appelés à raviver le don gratuit de Dieu, ce don de foi qui est en nous depuis notre baptême.

Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d’amour et de pondération.

Être chrétien jusqu’au bout n’est pas le fruit de notre seule volonté, ni de nos aptitudes physiques, spirituelles, intellectuelles, de notre créativité ou imagination. Tout cela est utile, mais non suffisant.

Seule la foi vécue dans l’amour est fondamentale.

Jésus, en répondant à ses disciples qui lui demandent d’augmenter leur foi, leur dit avec ironie : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi. »

Autrement dit, il faut d’abord demander le don de la foi, avant de demander son accroissement.

Est-ce que nos multiples occupations dans l’Église, la conception raffinée d’un projet pastoral, suffisent à prouver que nous avons la foi ? Est-ce que ma place dans l’Église est la preuve que j’ai la foi ?

Jésus nous donne une leçon d’humilité : « Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait que notre devoir. »

Nous ne serions pas loin du Royaume si nous pouvions accomplir au moins notre devoir dans la charité. Ce qui plaît à Dieu n’est pas dans l’ordre de la quantité, qui souvent engendre dispersion et orgueil, mais dans l’assimilation à l’Unique Nécessaire : Jésus-Christ, notre Seigneur, afin de refléter sa lumière dans le monde.

4. PRIÈRE POUR LE DON DE LA FOI.

Devant la peur de rendre témoignage de ton amour avec courage dans un monde hostile à ton Évangile :

— Seigneur, augmente en nous la foi.

Devant la tentation de l’argent, du succès, du pouvoir, de la science, qui peuvent nous exposer à l’oubli de Dieu :

— Seigneur, augmente en nous la foi.

Afin d’accomplir notre tâche dans la fidélité à notre vocation, dans la liberté d’esprit, dans la charité et dans l’humilité :

— Seigneur, augmente en nous la foi.

Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Bon dimanche, frères et sœurs.

Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère,

Abbé Ferdinand Nindorera.