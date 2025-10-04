Pourquoi Gaza

Ieri l’Italia si è fermata per dire una cosa semplice: non restiamo indifferenti davanti al massacro. Due milioni di persone in cento città — treni bloccati, scuole e servizi sotto tensione — sono scese in piazza per solidarietà con la popolazione di Gaza e per chiedere corridoi umanitari e aiuti immediati. Non è un capriccio: è una presa di posizione civile e collettiva.

Eppure qualcuno ha deciso di trasformare questa risposta umana in reato d’opinione. Matteo Salvini, che oggi ha bollato i manifestanti come “delinquenti” e invocato sanzioni pesanti contro i sindacati, si erge a giudice morale della protesta popolare. Paradossale, se non fosse patetico.

Patetico perché lo stesso Salvini che oggi scatena livore contro chi prova a fermarsi un’ora o un giorno per salvare vite, è lo stesso che nel passato ha cavalcato slogan come “blocchiamo tutto” per alimentare l’allarme sugli stranieri e marcare la propria virilità politica. Non cambia la retorica: cambia solo il bersaglio. Allora si agitava la paura; oggi si criminalizza la solidarietà. Ma la stoffa è la medesima: muscoli, urla, strumentalizzazione.

Questa non è “difesa dello Stato” né “ordine pubblico”: è piccolo cabotaggio politico. È la ridicola operazione di chi ha fatto della rabbia e del rancore la propria piattaforma elettorale e ora si sente minacciato da una mobilitazione che parla di diritti umani. Meglio perdere tempo a inveire contro Landini e contro chi sciopera, che guardare in faccia i bombardamenti, i campi profughi, i bambini che non sanno più che cos’è una scuola.

E poi, diciamolo: criminalizzare lo sciopero è un’operazione al servizio del potere, non della democrazia. Lo sciopero è uno strumento costituzionale — lo sai anche tu — e usarlo per fare pressione morale è legittimo. Attaccare i sindacati per principio e gridare alla “guerra politica” ogni volta che qualcuno osa criticare certe scelte internazionali è la tattica di chi ha paura che la scena pubblica non sia più tutta per lui.

Ma veniamo al punto più amaro: Salvini non attacca solo lo sciopero, attacca la memoria e la coscienza del Paese. Preferisce alzare il tono, fare il bullo da social e chiamare “delinquenti” chi prova a portare un’umanità minima in politica. È una strategia becera: trasformare il ragionamento pubblico in scontro di tifoserie, invertire la causa e l’effetto, accusare chi reclama corridoi umanitari di “mettere in ginocchio” l’Italia. E lo fa con la stessa leggerezza con cui nel passato invocava bordate contro i migranti.

Noi che guardiamo con la testa e con il cuore sappiamo che lo sciopero di oggi non è un attacco al paese: è un atto di pietà verso chi non ha nulla. È la risposta civile a chi prova a cancellare il dolore degli altri dietro il rumore delle armi. Parlare di “illegalità” e di “sanzioni” mentre ospedali, famiglie e corridoi umanitari vengono bombardati è l’ipocrisia al potere.

Quindi, caro Salvini: prima di fare il poliziotto dell’anima pubblica, provi a spiegare ai cittadini perché è più urgente strigliare i sindacati che pretendere l’apertura di vie di soccorso, la protezione dei civili, il rispetto del diritto internazionale. Oppure continui pure con le invettive: alla fine, a parlare resteranno le piazze e i volti di chi oggi ha manifestato. E saranno loro, non i tweet del ministro, a restare nella storia con la coscienza pulita.

Concludo con una provocazione che non è tanto una sfida quanto un’osservazione: c’è chi costruisce consenso con il rancore e chi invece lo costruisce con la responsabilità. Le piazze di oggi hanno deciso da che parte stare. Salvini, se vuole continuare a fare spettacolo, farà soltanto ridere una parte crescente del paese. Ma se pensa di fermare la compassione con le ordinanze, finirà per fornirci ancora più materiale su cui scrivere — e deridere — per molto tempo.

Perché Gaza non è una moda: è una questione di umanità. E prendere le parti del potere che spara più forte significa perdere il diritto di indignarsi quando il potere stesso viene, a sua volta, chiamato a rispondere.

Perché Gaza

L’Italie s’est arrêtée pour dire une chose simple : nous ne restons pas indifférents devant le massacre. Deux millions de personnes dans une centaine de villes — trains bloqués, écoles et services sous tension — sont descendues dans la rue pour témoigner leur solidarité avec la population de Gaza et demander des corridors humanitaires et une aide immédiate. Ce n’est pas un caprice : c’est une prise de position civile et collective.

Pourtant, certains ont décidé de transformer cette réponse humaine en délit d’opinion. Matteo Salvini, qui aujourd’hui a qualifié les manifestants de “délinquants” et appelé à de lourdes sanctions contre les syndicats, se fait juge moral de la protestation populaire. Paradoxal, si ce n’était pathétique.

Pathétique, car le même Salvini qui déchaîne aujourd’hui sa vindicte contre ceux qui s’arrêtent une heure ou une journée pour sauver des vies est celui qui, par le passé, a surfé sur des slogans comme “bloquons tout” pour alimenter l’alarme sur les étrangers et asseoir sa virilité politique. La rhétorique ne change pas : seul change le cible. Alors, c’était la peur qui était agitée ; aujourd’hui, c’est la solidarité qui est criminalisée. Mais la trame reste la même : muscles, hurlements, instrumentalisation.

Ce n’est ni une “défense de l’État” ni un “ordre public” : c’est de la petite politique politicienne. C’est l’opération ridicule de celui qui a fait de la colère et du ressentiment sa plateforme électorale et qui se sent maintenant menacé par une mobilisation qui parle de droits humains. Mieux vaut perdre son temps à invectiver contre Landini et contre ceux qui font grève, plutôt que de regarder en face les bombardements, les camps de réfugiés, les enfants qui ne savent plus ce qu’est une école.

Et puis, disons-le : criminaliser la grève est une opération au service du pouvoir, pas de la démocratie. La grève est un outil constitutionnel — tu le sais bien — et l’utiliser pour exercer une pression morale est légitime. Attaquer les syndicats par principe et crier à la “guerre politique” chaque fois que quelqu’un ose critiquer certaines décisions internationales est la tactique de celui qui a peur que la scène publique ne soit plus entièrement pour lui.

Mais venons-en au point le plus amer : Salvini n’attaque pas seulement la grève, il attaque la mémoire et la conscience du pays. Il préfère hausser le ton, faire le bully sur les réseaux et traiter de “délinquants” ceux qui tentent d’introduire un minimum d’humanité en politique. C’est une stratégie basse : transformer le raisonnement public en affrontement de tifosi, inverser cause et effet, accuser ceux qui réclament des corridors humanitaires de “mettre l’Italie à genoux”. Et il le fait avec la même légèreté que lorsqu’il appelait autrefois à frapper les migrants.

Nous, qui regardons avec la tête et le cœur, savons que la grève d’aujourd’hui n’est pas une attaque contre le pays : c’est un acte de compassion envers ceux qui n’ont rien. C’est la réponse civile à ceux qui tentent d’effacer la douleur des autres derrière le bruit des armes. Parler d’“illégalité” et de “sanctions” alors que des hôpitaux, des familles et des corridors humanitaires sont bombardés est l’hypocrisie au pouvoir.

Alors, cher Salvini : avant de jouer au policier de l’âme publique, essayez d’expliquer aux citoyens pourquoi il est plus urgent de réprimander les syndicats que de demander l’ouverture de voies de secours, la protection des civils et le respect du droit international. Ou continuez vos invectives : à la fin, ce sont les places et les visages de ceux qui ont manifesté aujourd’hui qui parleront. Et ce seront eux, et non les tweets du ministre, qui resteront dans l’histoire avec la conscience propre.

Je conclus par une provocation qui n’est pas tant un défi qu’une observation : il y a ceux qui construisent le consensus avec le ressentiment et ceux qui le construisent avec la responsabilité. Les places d’aujourd’hui ont choisi leur camp. Salvini, s’il veut continuer à faire le spectacle, ne fera que faire rire une partie croissante du pays. Mais s’il pense arrêter la compassion par des arrêtés, il finira par nous fournir encore plus de matière pour écrire — et railler — pendant longtemps.

Parce que Gaza n’est pas une mode : c’est une question d’humanité. Et prendre parti pour le pouvoir qui tire le plus fort signifie perdre le droit de s’indigner lorsque le pouvoir lui-même est, à son tour, appelé à rendre des comptes.

