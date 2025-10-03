Arnaud Miranda à Aoste : « La nouvelle ère Trumpienne : un journalisme inféodé ? »

Vendredi 10 octobre 2025 à 20h30, la Salle de conférence de la Bibliothèque Régionale d’Aoste accueillera une rencontre exceptionnelle avec Arnaud Miranda, chercheur associé au Cevipof (Centre de recherches politiques) à Sciences Po Paris.

Sous le titre « La nouvelle ère Trumpienne : un journalisme inféodé ? », l’expert se penchera sur l’idéologie soutenant la politique du gouvernement Trump, en particulier celle de son vice-président J.D. Vance, et les liens étroits avec des personnalités comme Peter Thiel, certains influenceurs tels que Curtis Yarvin, et les théories du célèbre penseur et philosophe René Girard.

La conférence explorera comment ces idéologies et modes de pensée influencent la presse américaine et le quotidien de millions d’Américains, offrant une perspective unique sur la relation entre politique et médias aux États-Unis.

L’événement sera co-animé par Joseph Péaquin, président de l’UPF Vallée d’Aoste, et Enrico Martial, secrétaire de l’UPF Vallée d’Aoste.

Cette conférence est organisée par l’Union de la Presse Francophone – Section de la Vallée d’Aoste, avec le soutien du Service des activités culturelles de l’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles de la Région Autonome Vallée d’Aoste, et en collaboration avec l’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta.

L’entrée est libre et gratuite, et toute la population est invitée à participer à cette soirée culturelle de grande valeur intellectuelle.