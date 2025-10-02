Almanach de vendredi 3 octobre s. Gérard

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Venerdì 3 ottobre

Refuge Père Laurent – ore 10.30 – Santa Messa per la Festa patronale di san Francesco

Curia vescovile – ore 15.00 – Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici

Sabato 4 ottobre

Chiesa parrocchiale di Saint-Rhémy – ore 10.00 – Santa Messa per la Festa patronale di san Remigio

Chiesa parrocchiale di Nus – ore 18.30 – Santa Messa per l’inizio del ministero di Parroco di don Gianni Di Luca nell’Unità parrocchiale di san Bartolomeo, sant’Ilario, san Marcello e san Maurizio

Domenica 5 ottobre

Chiesa parrocchiale di Valtournenche – ore 10.00 – S. Cresime per l’unità parrocchiale

Lunedì 6 ottobre

Assisi – ore 16.30 – Relazione al Convegno AIPAS “Vivere insieme la speranza sulla soglia del dolore”

Martedì 7 ottobre

Assisi, Santa Maria degli Angeli – ore 8.00 – Santa Messa per il Convegno AIPAS

Mercoledì 8 ottobre

Roma – ore 9.00-16.00 – Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Giovedì 9 ottobre

Seminario – ore 12.00 – Incontro con il Vescovo e un gruppo di Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi

Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 18.30 – Concelebrazione eucaristica con Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi

Venerdì 10 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Cinéma Théâtre de la Ville – ore 20.30 – Incontro diocesano di formazione con Mons. Vittorio Viola “L’Eucaristia centro dinamico della vita ordinaria della comunità cristiana”

Sabato 11 ottobre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00 – Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 10.00 – Santa Messa per la Festa patronale di san Martino

Domenica 12 ottobre

Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00 – S. Cresime per l’unità parrocchiale

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis – ore 16.30 – Santa Messa nel XXIII° anniversario di fondazione del Monastero

Lunedì 13 ottobre

Vescovado – mattino e pomeriggio – Udienze

Martedì 14 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Curia vescovile – ore 18.45 – Riunione della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano

La Chiesa celebra San Gerardo di Brogne Abate

Nobile del Lomacensis, Gerardo, ancora giovanissimo, era stato preso da un grande ideale religioso. Dopo un'iniziazione alla vita monastica a Saint-Denis, presso Parigi, aveva fondato nelle proprie terre un'abbazia benedettina. Uomo virtuoso e monaco esemplare, conosciutissimo dalle famiglie potenti delle regioni vicine al suo monastero, attirò prestissimo l'attenzione dei principi, specialmente di Gisleberto di Lotaringia e di Arnaldo di Fiandra che lo chiamarono per risollevare i loro monasteri decaduti. Apostolo infaticabile, Gerardo percorse per venticinque anni la Lotaringia e la Fiandra riformando una dozzina di abbazie. Morí a Brogne nel 959. Il culto a Gerardo risale al 1131 e Brogne, oggi Saint-Gérard, divenne rapidamente un luogo di pellegrinaggio. La festa del santo è celebrata nelle diocesi di Namur, Gand e Liegi. Reliquie, considerate come autentiche, si conservano a Saint-Gérard (casa parrocchiale e convento dei Padri Assunzionisti), a Maredsous (abbazia), Aubange (casa parrocchiale) e Gand (chiesa di Notre-Dame).

Il sole sorge alle ore7,25 e tramonta alle ore 19,16

“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.