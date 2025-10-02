Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste 2025

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali esprime piena soddisfazione per l’eccellente apprezzamento ottenuto dall’edizione 2025 di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste.

Dal 20 al 28 settembre sono stati quasi 29.000 i visitatori che hanno accolto l’invito a recarsi nei numerosi siti, musei e castelli in occasione di questa particolare rassegna settembrina abbinata alle Giornate Europee del Patrimonio, il cui tema è stato il Patrimonio architettonico. Finestre sul passato, porte sul futuro.

La grande affluenza testimonia l’interesse per i beni culturali e per tutte quelle iniziative utili ad approfondirne e aggiornarne la conoscenza: elemento imprescindibile per rafforzare e consolidare il senso di appartenenza al territorio.

Il numero totale dei visitatori comprende quasi 21.000 ingressi ai siti culturali regionali e circa 3.000 presenze alle attività organizzate dalle diverse Strutture della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, cui si aggiungono gli 3.800 ingressi nelle sedi dei partners. Particolarmente apprezzato il programma per le scuole che ha registrato oltre 1.000 adesioni.

“Nove giorni di appuntamenti che hanno permesso di celebrare degnamente la tredicesima edizione di Plaisirs de Culture - afferma Laura Montani, Soprintendente ai Beni e alle Attività culturali - Una grande manifestazione corale che ha visto coinvolto l’intero territorio regionale, una vera e propria rete che, ancora una volta, ha permesso, attraverso la valorizzazione del passato, la costruzione di una maggiore consapevolezza delle ricchezze della Valle d’Aosta. Il tema di quest'anno ha trovato la sua massima espressione nell’apertura straordinaria di Palazzo Roncas, un vero gioiello architettonico del quale i numerosi visitatori hanno potuto apprezzare gli splendidi loggiati riccamente decorati.”