2 ottobre Festa dei Nonni e degli Angeli custidi, un mattino che fa brillare gli occhi

La Valle d’Aosta si riempie di sorrisi e sussurri di speranza: i più piccoli e i loro custodi invisibili guidano il nostro sguardo verso la bellezza della vita. Le parole di Papa Francesco risuonano tra le navate e tra le famiglie, ricordandoci che ogni bambino è un miracolo da custodire.

Oggi, il cielo della Valle d’Aosta sembra riflettere la dolcezza dei piccoli passi dei nostri Ninni, accompagnati dagli Angeli custi che vegliano silenziosi e discreti. Tra le mani delle mamme, tra gli occhi curiosi dei bambini, tra i sorrisi dei nonni, si respira un’atmosfera di tenerezza e meraviglia, un momento in cui la comunità intera si ferma per riconoscere la grandezza del dono della vita.

Le parole di Papa Francesco echeggiano come una melodia calda e avvolgente: “Ogni bambino porta con sé la promessa di un mondo migliore. Custodirlo significa custodire la speranza stessa dell’umanità”. Oggi, questa promessa prende forma nei gesti più semplici: un abbraccio, un bacio sulla fronte, la mano di un adulto che accompagna un piccolo passo incerto.

La celebrazione di oggi non è solo festa: è memoria e presenza. È per chi non c’è più ma vive nel ricordo, per chi veglia ogni giorno con amore discreto, per chi con pazienza e dedizione accompagna la crescita dei nostri angeli in carne e ossa. Le navate delle chiese risuonano di canti, sussurri e applausi soffusi, creando un ponte tra il cielo e la terra, tra il visibile e l’invisibile.

E mentre i raggi del sole filtrano attraverso le vetrate colorate, illuminando i visi dei più piccoli, il sentimento che avvolge la Valle è quello di commozione e speranza, uno sguardo che sa guardare oltre, che sa riconoscere il miracolo di ogni vita, il valore di ogni sorriso.

Oggi, la festa dei Nonni e degli Angeli custidi ci ricorda che ogni piccolo passo è un dono, ogni sorriso una luce, ogni vita un miracolo da proteggere. E in questa luce, anche gli occhi degli adulti luccicano, come se per un momento tutti noi fossimo tornati bambini, custodi di un angelo invisibile che cammina accanto a noi.