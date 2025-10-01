Il Papa: realista il piano Trump per Gaza, speriamo che Hamas accetti

Gabriella Ceraso – VN

Il Papa risponde alle domande dei giornalisti che lo attendono fuori i cancelli di Villa Barberini, come accade da quasi un mese, ogni martedì sera. “Speriamo che accettino finora sembra che sia una proposta realista”: così Leone XIV sul piano presentato alla Casa Bianca per la pace a Gaza in 20 punti, proposto dal presidente americano Trump con l’approvazione del premier israeliano Netanyahu. È importante che ci sia il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, aggiunge, “ci sono elementi molto interessanti” e ribadisce: “speriamo che Hamas accetti nel tempo stabilito”.

Sulla vicenda della Flotilla che si sta avvicinando a Gaza per portare aiuti umanitari e sulla quale permangono tensioni, il Papa ribadisce quanto la situazione sia molto difficile, perché – spiega - “si nota il desiderio di rispondere ad una vera emergenza umanitaria”. La speranza del Pontefice è che non “ci sia violenza e siano rispettate le persone”.

Il Papa risponde ai giornalisti (@VaticanNews)

Poi la questione della riunione convocata dal segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, con tutti i generali in assetto di guerra, pronti anche all’uso del nucleare. “Questa forma di parlare – commenta il Papa - è preoccupante” perché mostra come ogni volta la tensione aumenti. Sulla scelta poi del presidente statunitense Trump di cambiare il nome del Dipartimento dalla “Difesa” alla “guerra”, Leone XIV rimarca: “Speriamo che sia solo un modo di parlare”, certamente denota uno stile di governo che “usa la forza per fare pressione”. “Speriamo che funzioni ma che non ci sia la guerra, serve lavorare per la pace”.

Sollecitato ad esprimere un giudizio sul processo in corso in Vaticano per la gestione dei fondi della Santa Sede, il Papa non entra in merito, spiega che “deve andare avanti”, e che “non ha intenzione di interferire”. Lascia ai giudici e agli avvocati della difesa di arrivare alla conclusione.

Leone XIV saluta alcune persone che lo attendevano fuori dalla residenza di Castel Gandolfo (@VaticanNews)

In inglese al Papa viene chiesto un parere sul conferimento a Dick Durbin, senatore democratico con posizioni pro-aborto, da parte de cardinale Blaise Cupich, arcivescovo metropolita di Chicago. “Non sono molto informato sul caso particolare. Penso – afferma Leone XIV - che sia molto importante guardare al lavoro complessivo che un senatore ha svolto durante, se non sbaglio, 40 anni di servizio nel Senato degli Stati Uniti”. Il Pontefice sostiene di comprendere le difficoltà e le tensioni ma che è “importante guardare a molte questioni che sono legate all’insegnamento della Chiesa”. Sottolinea che dire “sono contro l’aborto” ma “a favore della pena di morte” non è davvero pro-vita”, come non lo è essere “d’accordo con il trattamento disumano degli immigrati negli Stati Uniti”. “Sono questioni molto complesse. Non so se qualcuno possieda tutta la verità su di esse, ma chiederei, prima di tutto, che ci sia un maggiore rispetto reciproco e che si cerchi insieme, sia come esseri umani — in quel caso come cittadini americani o cittadini dello Stato dell’Illinois — sia come cattolici, di dire: ‘dobbiamo davvero guardare da vicino a tutte queste questioni etiche e trovare la via da seguire come Chiesa’. L’insegnamento della Chiesa su ciascuna di queste questioni è molto chiaro”.

