Almanach de jeudi 2 octobre ss. Anges gardiens

Gli impegni mensili del Vescovo Franco
Giovedì 2 ottobre
Vescovado – mattino e pomeriggio – Udienze
Vescovado – ore 18.15 – Incontro di formazione con l’Ordo Virginum
Venerdì 3 ottobre
Refuge Père Laurent – ore 10.30 – Santa Messa per la Festa patronale di san Francesco
Curia vescovile – ore 15.00 – Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici
Sabato 4 ottobre
Chiesa parrocchiale di Saint-Rhémy – ore 10.00 – Santa Messa per la Festa patronale di san Remigio
Chiesa parrocchiale di Nus – ore 18.30 – Santa Messa per l’inizio del ministero di Parroco di don Gianni Di Luca nell’Unità parrocchiale di san Bartolomeo, sant’Ilario, san Marcello e san Maurizio
Domenica 5 ottobre
Chiesa parrocchiale di Valtournenche – ore 10.00 – S. Cresime per l’unità parrocchiale
Lunedì 6 ottobre
Assisi – ore 16.30 – Relazione al Convegno AIPAS “Vivere insieme la speranza sulla soglia del dolore”
Martedì 7 ottobre
Assisi, Santa Maria degli Angeli – ore 8.00 – Santa Messa per il Convegno AIPAS
Mercoledì 8 ottobre
Roma – ore 9.00-16.00 – Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto
Giovedì 9 ottobre
Seminario – ore 12.00 – Incontro con il Vescovo e un gruppo di Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi
Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 18.30 – Concelebrazione eucaristica con Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi
Venerdì 10 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze
Cinéma Théâtre de la Ville – ore 20.30 – Incontro diocesano di formazione con Mons. Vittorio Viola “L’Eucaristia centro dinamico della vita ordinaria della comunità cristiana”
Sabato 11 ottobre
Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00 – Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié
Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 10.00 – Santa Messa per la Festa patronale di san Martino
Domenica 12 ottobre
Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00 – S. Cresime per l’unità parrocchiale
Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis – ore 16.30 – Santa Messa nel XXIII° anniversario di fondazione del Monastero
Lunedì 13 ottobre
Vescovado – mattino e pomeriggio – Udienze
Martedì 14 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze
Curia vescovile – ore 18.45 – Riunione della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano
La Chiesa celebra Santi Angeli Custodi
Nella storia della salvezza, Dio affida agli Angeli l'incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. Pietro in carcere viene liberato dal suo Angelo. Gesù a difesa dei piccoli dice che i loro Angeli vedono sempre il volto del Padre che sta nei Cieli.
Figure celesti presenti nell'universo religioso e culturale della Bibbia - così come di molte religioni antiche - e quasi sempre rappresentati come esseri alati (in quanto forza mediatrice tra Dio e la Terra), gli angeli trovano l'origine del proprio nome nel vocabolo greco anghelos =messaggero. Non a caso, nel linguaggio biblico, il termine indica una persona inviata per svolgere un incarico, una missione. Ed è proprio con questo significato che la parola ricorre circa 175 volte nel Nuovo Testamento e 300 nell'Antico Testamento, che ne individua anche la funzione di milizia celeste, suddivisa in 9 gerarchie: Cherubini, Serafini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù celesti, Principati, Arcangeli, Angeli. Oggi il tema degli Angeli, quasi scomparso dai sermoni liturgici, riecheggia stranamente nei pulpiti dei media in versione new age, nei film e addirittura negli spot pubblicitari, che hanno voluto recepirne esclusivamente l'aspetto estetico e formale.
Il sole sorge alle ore7,25 e tramonta alle ore 19,16
“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)
La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.