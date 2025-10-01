Almanach de jeudi 2 octobre ss. Anges gardiens

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Giovedì 2 ottobre

Vescovado – mattino e pomeriggio – Udienze

Vescovado – ore 18.15 – Incontro di formazione con l’Ordo Virginum

Venerdì 3 ottobre

Refuge Père Laurent – ore 10.30 – Santa Messa per la Festa patronale di san Francesco

Curia vescovile – ore 15.00 – Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici

Sabato 4 ottobre

Chiesa parrocchiale di Saint-Rhémy – ore 10.00 – Santa Messa per la Festa patronale di san Remigio

Chiesa parrocchiale di Nus – ore 18.30 – Santa Messa per l’inizio del ministero di Parroco di don Gianni Di Luca nell’Unità parrocchiale di san Bartolomeo, sant’Ilario, san Marcello e san Maurizio

Domenica 5 ottobre

Chiesa parrocchiale di Valtournenche – ore 10.00 – S. Cresime per l’unità parrocchiale

Lunedì 6 ottobre

Assisi – ore 16.30 – Relazione al Convegno AIPAS “Vivere insieme la speranza sulla soglia del dolore”

Martedì 7 ottobre

Assisi, Santa Maria degli Angeli – ore 8.00 – Santa Messa per il Convegno AIPAS

Mercoledì 8 ottobre

Roma – ore 9.00-16.00 – Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Giovedì 9 ottobre

Seminario – ore 12.00 – Incontro con il Vescovo e un gruppo di Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi

Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 18.30 – Concelebrazione eucaristica con Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi

Venerdì 10 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Cinéma Théâtre de la Ville – ore 20.30 – Incontro diocesano di formazione con Mons. Vittorio Viola “L’Eucaristia centro dinamico della vita ordinaria della comunità cristiana”

Sabato 11 ottobre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00 – Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 10.00 – Santa Messa per la Festa patronale di san Martino

Domenica 12 ottobre

Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00 – S. Cresime per l’unità parrocchiale

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis – ore 16.30 – Santa Messa nel XXIII° anniversario di fondazione del Monastero

Lunedì 13 ottobre

Vescovado – mattino e pomeriggio – Udienze

Martedì 14 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Curia vescovile – ore 18.45 – Riunione della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano

La Chiesa celebra Santi Angeli Custodi

Nella storia della salvezza, Dio affida agli Angeli l'incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. Pietro in carcere viene liberato dal suo Angelo. Gesù a difesa dei piccoli dice che i loro Angeli vedono sempre il volto del Padre che sta nei Cieli.

Figure celesti presenti nell'universo religioso e culturale della Bibbia - così come di molte religioni antiche - e quasi sempre rappresentati come esseri alati (in quanto forza mediatrice tra Dio e la Terra), gli angeli trovano l'origine del proprio nome nel vocabolo greco anghelos =messaggero. Non a caso, nel linguaggio biblico, il termine indica una persona inviata per svolgere un incarico, una missione. Ed è proprio con questo significato che la parola ricorre circa 175 volte nel Nuovo Testamento e 300 nell'Antico Testamento, che ne individua anche la funzione di milizia celeste, suddivisa in 9 gerarchie: Cherubini, Serafini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù celesti, Principati, Arcangeli, Angeli. Oggi il tema degli Angeli, quasi scomparso dai sermoni liturgici, riecheggia stranamente nei pulpiti dei media in versione new age, nei film e addirittura negli spot pubblicitari, che hanno voluto recepirne esclusivamente l'aspetto estetico e formale.

Il sole sorge alle ore7,25 e tramonta alle ore 19,16

“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.