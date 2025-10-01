Aosta, serata della Psicologia 2025 – “La Psicologia è Pace”

In occasione della Giornata Nazionale della Psicologia, l’Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta organizza una “Serata della Psicologia”, in programma lunedì 6 ottobre alle ore 20.30 presso il ľeatro Giacosa di Aosta.

Il tema di quest’anno, “Įa Psicologia è Pace”, propone una riflessione sul ruolo che la psicologia può avere nella costruzione di relazioni sane, nella promozione del dialogo e nella prevenzione dei conflitti, a livello individuale e collettivo.

Įa serata sarà aperta dalla rappresentazione teatrale “Il tempo che abbiamo perso” di Stefania Tagliaferri, con Andrea Cazzato, Brixhilda Shqalsi e Stefania Tagliaferri, prodotta da Palinodie Compagnia ľeatrale. Un lavoro che affronta con intensità il tema del conflitto e dello scontro, chiedendosi quanta vita perdiamo nel restare intrappolati in esso.

Seguirà l’intervento del prof. Benedetto Farina, psichiatra, psicoterapeuta e professore ordinario di Psicologia Clinica all’Università Europea di Roma, dal titolo “Įa natura cooperativa dell’uomo e le radici evoluzionistiche della pace e della guerra”. Un’occasione di approfondimento che porterà il pubblico a riflettere sulle disposizioni innate dell’uomo, tra cooperazione e competizione, e sulle implicazioni che queste hanno nei percorsi di pace e di conflitto.

«Con questa iniziativa – dichiara il presidente dell’Ordine, Davide Perrone – desideriamo offrire alla comunità valdostana un momento di cultura e condivisione, che unisce arte, scienza e impegno civile, per avvicinarsi alla psicologia come strumento di consapevolezza e trasformazione sociale».

Į’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.





Per informazioni: Segreteria dell’Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta info@ordinepsicologi.vda.it

www.ordinepsicologi.vda.it