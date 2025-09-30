Aosta, il voto che divide: testa a testa e sorprese tra liste e coalizioni

L’affluenza è ancora in movimento (16.480 i votanti su un corpo elettorale complessivo da definire), ma le 4.501 schede scrutinate, pari al 27,31%, offrono già uno spaccato significativo della competizione comunale di Aosta. Le schede bianche sono 81 (0,49%), le nulle 141 (0,86%): segno di un voto piuttosto netto, con pochi spazi al “non schierarsi”.

Sul fronte dei candidati sindaci, Raffaele Rocco e Valeria Fadda guidano la corsa con 1.982 voti (46,34%), davanti a Giovanni Girardini e Sonia Furci che si attestano a 1.768 (41,34%). Uno scarto ridotto, che fa pensare a un testa a testa fino all’ultimo spoglio. Più staccati Eugenio Torrione e Katya Foletto con 295 voti (6,90%) e Diego Foti e Chiara Giordano con 232 (5,42%).

Le liste in campo

Tra le singole formazioni spicca la performance dell’Union Valdôtaine, che raccoglie 661 voti (16,48%), posizionandosi come prima forza cittadina. Tiene il passo la coalizione Federalisti Progressisti – PD – +Aosta – PSI, con 563 voti (14,04%), confermando la propria base ma senza sfondare.

Sorpresa positiva per La Renaissance Valdôtaine (493 voti, 12,29%) e per Forza Italia – PPE (504 voti, 12,57%), che insieme rappresentano una fetta consistente del centrodestra cittadino. Da sottolineare anche il risultato di Fratelli d’Italia, che con 344 voti (8,58%) conquista comunque un seggio.

Più contenuti i numeri della Stella Alpina – Rassemblement Valdôtain (332 voti, 8,28%), mentre l’Alleanza Verdi Sinistra si ferma a 295 voti (7,36%). In affanno la Lega Salvini Vallée d’Aoste (253 voti, 6,31%), che paga il calo generale del Carroccio.

Sul fronte autonomista, Pour l’Autonomie raccoglie 186 voti (4,64%) e la lista Valle d’Aosta Aperta – Écologie et Progrès si ferma a 232 (5,79%). Marginale la lista civica REV-, che ottiene 147 voti (3,67%).

Un equilibrio precario

Il quadro che emerge è quello di una città divisa in due blocchi principali: da un lato l’asse Rocco–Fadda, sostenuto da un cartello ampio che comprende Union, Renaissance e Forza Italia; dall’altro Girardini–Furci, forte del contributo del fronte progressista con PD e alleati.

Al momento la bilancia pende leggermente verso Rocco, ma il margine è ridotto e lo spoglio ancora lungo. Resta l’impressione di un voto frammentato, con tante liste attorno alla soglia del 5-8%, segno di un elettorato aostano sempre meno disposto a consegnarsi in blocco a una sola coalizione.

Proiezione seggi potenziali – Consiglio comunale di Aosta

Totale seggi disponibili: 32

Distribuzione proporzionale sui voti di lista (considerando 4.816 voti validi di lista):

Union Valdôtaine – 661 voti (16,48%) → 5 seggi

Federalisti Progressisti – PD – +Aosta – PSI – 563 voti (14,04%) → 4 seggi

Forza Italia – PPE – 504 voti (12,57%) → 4 seggi

La Renaissance Valdôtaine – 493 voti (12,29%) → 4 seggi

Fratelli d’Italia – 344 voti (8,58%) → 3 seggi

Stella Alpina – RV – 332 voti (8,28%) → 3 seggi

Alleanza Verdi Sinistra – 295 voti (7,36%) → 2 seggi

Lega Vallée d’Aoste – 253 voti (6,31%) → 2 seggi

Valle d’Aosta Aperta – Écologie et Progrès – 232 voti (5,79%) → 2 seggi

Pour l’Autonomie – 186 voti (4,64%) → 1 seggio

REV- – 147 voti (3,67%) → 1 seggio

Il fronte Rocco–Fadda (Union, Renaissance, Forza Italia, Stella Alpina, FdI, Lega, Pour l’Autonomie, REV) avrebbe intorno ai 20 seggi, una maggioranza ampia.

Lo schieramento Girardini–Furci (PD–+Aosta–PSI, AVS, Valle d’Aosta Aperta) si fermerebbe a 8 seggi.

Le liste di supporto a Torrione–Foletto e Foti–Giordano non avrebbero al momento rappresentanza diretta in Consiglio.

Il margine per il sindaco resta sottile sul voto personale, ma l’orientamento delle liste sembra premiare l’area autonomista e di centrodestra.