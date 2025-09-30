Programma Infrastrutture, la Valle d’Aosta punta su mobilità e logistica sostenibile

La Valle d’Aosta continua a investire sullo sviluppo delle sue infrastrutture. La Chambre Valdôtaine, guidata dal presidente Roberto Sapia, ha recentemente concluso la terza annualità del Programma Infrastrutture del Fondo di Perequazione 2021–2022, promosso da Unioncamere, confermando l’impegno a rendere la mobilità regionale più efficiente, integrata e sostenibile.

Ma cosa significa, in pratica, questo Programma? In poche parole, si tratta di un insieme di azioni concrete e analisi che aiutano a capire quali interventi infrastrutturali servono davvero sul territorio e come pianificarli al meglio, a beneficio di imprese, cittadini e turismo.

Questa nuova fase del progetto si è concentrata su quattro attività principali:

Monitoraggio delle opere strategiche: aggiornando il “Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali della Valle d’Aosta”, per avere una mappa chiara delle opere più urgenti e rilevanti.

Realizzazione di un fascicolo regionale: uno strumento completo e aggiornato che raccoglie dati su infrastrutture, mobilità e logistica, integrando informazioni socioeconomiche grazie al portale C-Stat.

Focus sulla logistica valliva e urbana: attraverso analisi, tavoli di confronto con enti locali (Regione e Comune di Aosta) e il mondo delle imprese, per capire esigenze, criticità e opportunità e avviare progetti concreti.

Sensibilizzazione e informazione alle imprese: con due webinar dedicati alla sostenibilità della logistica agroalimentare e alla transizione digitale dei trasporti, per aiutare le aziende a cogliere le opportunità del PNRR.

Le azioni del Programma non si limitano a raccogliere dati: prevedono ascolto e confronto diretto con imprese, associazioni e enti locali, analisi e monitoraggio delle infrastrutture, e diffusione della conoscenza tramite pubblicazioni, seminari e strumenti digitali.

Secondo il presidente Roberto Sapia e Uniontrasporti, il monitoraggio infrastrutturale è fondamentale per capire i reali bisogni del territorio e guidare le scelte strategiche. Uniontrasporti supporta la Chambre come ponte tra imprese e istituzioni, offrendo dati e analisi per migliorare la competitività, pianificare interventi e stimolare investimenti.

Il Programma verrà presentato ufficialmente nel mese di novembre, con un focus sulle azioni già realizzate e sulle prospettive future, in un percorso che punta a rendere la Valle d’Aosta più connessa, sostenibile e pronta alle sfide del futuro.