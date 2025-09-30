Aosta, prime proiezioni: Rocco Fadda in leggero vantaggio con oltre il 45% dei voti

Sommario: Con oltre due terzi delle schede scrutinate, il candidato sindaco Rocco-Fadda guida la corsa a sindaco di Aosta, seguito da Girardini-Furci. Le prime proiezioni confermano una competizione serrata tra le due principali coalizioni, con risultati ancora parziali e diversi voti di lista in bilico.

Con 11.252 schede scrutinate su 16.480 votanti (68,28%), le elezioni comunali di Aosta mostrano un testa a testa tra i due principali candidati a sindaco. Rocco Fadda guida la corsa con 4.878 voti totali (45,67%), mentre Giovanni Girardini segue con 4.561 voti (42,70%).

Le schede bianche finora sono 211 (1,28%), mentre quelle nulle 358 (2,17%), un dato in linea con le precedenti tornate elettorali.

Per quanto riguarda le liste di sostegno, le più votate risultano:

Union Valdôtaine – 1.606 voti (15,97%)

Federalisti Progressisti Valle d’Aosta – PD – +Aosta – PSI – 1.476 voti (14,68%)

La Renaissance Valdôtaine – 1.242 voti (12,35%)

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni – 913 voti (9,08%)

Forza Italia Berlusconi – Partito Popolare Europeo – 1.289 voti (12,82%)

Stella Alpina Vallée d’Aoste – Rassemblement Valdôtain – 814 voti (8,10%)

Alleanza Verdi Sinistra – Europa Verde – SI Sinistra Italiana – 709 voti (7,05%)

Lega Salvini Vallée d’Aoste – 694 voti (6,90%)

Pour l’Autonomie – Per l’Autonomia – 409 voti (4,07%)

Valle d’Aosta Aperta – Écologie et Progrès – 533 voti (5,30%)

REV- – 370 voti (3,68%)

I dati parziali confermano quindi un equilibrio complesso, con Raffaele Rocco in vantaggio ma senza distacchi rassicuranti e Giovanni Girardini pronto a recuperare voti nei prossimi scrutinati. La partita resta aperta, e il risultato definitivo dipenderà anche dai voti delle liste minori e dai seggi ancora da assegnare.