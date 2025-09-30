Aosta, definitivi: nessun sindaco raggiunge la maggioranza, ballottaggio il 12 ottobre

Con il 57,64% di affluenza, su 28.590 elettori, il primo turno delle elezioni comunali ad Aosta ha visto un equilibrio sorprendentemente serrato. Nessuna delle due principali candidature ha superato la soglia necessaria per vincere al primo turno: Raffaele Rocco e Valeria Fadda ottengono il 45,29% dei voti totali per sindaco, mentre Giovanni Girardini e Sonia Furci si fermano al 42,69%. Si va dunque al ballottaggio il 12 ottobre, dove la sfida si giocherà anche sulle alleanze e sul trasferimento dei voti delle liste minori.

Il primo turno delle elezioni comunali di Aosta conferma un quadro politico estremamente frammentato, con nessun candidato in grado di ottenere la maggioranza assoluta. Raffaele Rocco e Valeria Fadda si attestano al 45,29%, leggermente avanti rispetto a Giovanni Girardini e Sonia Furci, che raccolgono il 42,69%. La forbice tra i due principali contendenti è ridotta, evidenziando come la partita vera si deciderà al ballottaggio del 12 ottobre.

Il dato più interessante emerge dall’analisi delle liste: le coalizioni di centrodestra e centrosinistra si contendono il cuore dell’elettorato, mentre le liste minori mostrano una capacità di attrazione non trascurabile, con percentuali tra il 3% e l’8% che potrebbero rivelarsi determinanti per il secondo turno. La distribuzione proporzionale dei voti prelude a un Consiglio comunale composito, dove il dialogo tra forze politiche sarà fondamentale per governare.

In sintesi, Aosta conferma la tendenza ad un elettorato equilibrato e frammentato, dove la strategia e le alleanze del ballottaggio diventeranno determinanti per la conquista del municipio.

Dati principali:

Elettori: 28.590

Votanti: 16.480 (57,64%)

Schede scrutinate: 16.480 (100%)

Schede bianche: 328 (1,99%)

Schede nulle: 524 (3,18%)

Riepilogo candidati sindaco e vice sindaco:

Candidato Sindaco Vice Sindaco Totale voti % su totale voti Seggi ROCCO Raffaele FADDA Valeria 7.077 45,29% 0 GIRARDINI Giovanni FURCI Sonia 6.670 42,69% 2 TORRIONE Eugenio FOLETTO Katya 1.073 6,87% 0 FOTI Diego GIORDANO Chiara 806 5,16% 0

Riepilogo voti per lista e grafico testuale a barre:

UNION VALDÔTAINE 2.361 ┤ ██████████████████ 16,15%

FEDERALISTI PROGRESSISTI VALLE D'AOSTA 2.114 ┤ ████████████████ 14,46%

LA RENAISSANCE VALDÔTAINE 1.799 ┤ █████████████ 12,31%

FORZA ITALIA BERLUSCONI 1.822 ┤ █████████████ 12,46%

FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI 1.377 ┤ ██████████ 9,42%

STELLA ALPINA VALLÉE D'AOSTE 1.173 ┤ ████████ 8,02%

ALLEANZA VERDI SINISTRA 1.073 ┤ ███████ 7,34%

LEGA SALVINI VALLÉE D'AOSTE 1.004 ┤ ██████ 6,87%

REV 529 ┤ ███ 3,62%

POUR L'AUTONOMIE 560 ┤ ███ 3,83%

VALLE D'AOSTA APERTA 806 ┤ █████ 5,51%