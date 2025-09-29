Vainqueurs et vaincus

Un valdostano su tre resta a casa: la crisi della partecipazione è ormai strutturale

La democrazia in Valle d’Aosta somiglia sempre più a una festa di paese in cui metà degli invitati non si presenta. Sul tavolo restano bottiglie, musica e discorsi, ma la sala è mezza vuota: il clima non è quello del trionfo, bensì di un’occasione mancata.

Alla prima rilevazione delle ore 12, i numeri sembravano quasi incoraggianti: 21,68% di affluenza alle regionali e 19,06% ad Aosta, dati superiori al 2020. Ma la realtà, nuda e cruda, si è manifestata lungo la giornata. Alle 19 aveva votato appena 51,01% dei valdostani per il Consiglio regionale e solo 46,78% per il Comune di Aosta. Poi, a urne chiuse, il verdetto finale: 62,98% di affluenza regionale (65.014 votanti su 103.223) e 57,64% ad Aosta (16.480 su 28.590). Numeri che restano ben lontani da quelli del 2020, quando — pur con due giornate di voto — la partecipazione aveva raggiunto il 70,50% alle regionali e il 64,22% ad Aosta.

Il dettaglio comunale non cambia la sostanza: anche se Valgrisenche svetta con un sorprendente 90,42%, e Courmayeur segna il minimo con il 50,57%, il dato generale racconta di una Valle d’Aosta spaccata a metà, dove un cittadino su tre decide deliberatamente di restare a casa.

È facile accusare i valdostani di apatia, ma sarebbe troppo comodo. La responsabilità pesa tutta sulla politica, incapace di offrire visioni, programmi concreti, figure credibili. Troppi personalismi, troppe risse da cortile, troppi “quaraquaraquà” per dirla con Sciascia. E allora non stupisce se la gente, invece di scegliere, sceglie di non scegliere.

Aosta, con meno del 58% di votanti, racconta la stessa storia: nella città capoluogo la distanza tra amministratori e cittadini è ormai un abisso. Un sindaco uscente che ha parlato di uomini e quaraquaraquà, candidati che si rincorrono tra veti e alleanze improvvisate, e un elettorato che si vendica nel modo più silenzioso ma anche più letale: con l’astensione.

Il dato finale non è un trionfo della democrazia, ma il suo opposto. È il termometro di una crisi politica che in Valle d’Aosta si fa sempre più profonda: oltre 38.000 cittadini hanno rinunciato a votare, scegliendo di restare fuori da un gioco percepito come inutile. E finché la politica non smetterà di guardarsi l’ombelico e non tornerà ad affrontare i problemi reali — lavoro, sanità, trasporti, giovani che se ne vanno — sarà difficile invertire la rotta.

Un Consiglio regionale eletto con questa macchia d’origine non potrà ignorare il segnale. Perché la democrazia, senza partecipazione, diventa soltanto un rito stanco. E la Valle d’Aosta, oggi, questo rito l’ha celebrato a metà.

E allora, futuri consiglieri e amministratori, potete anche stappare lo spumante e sorridere alle telecamere. Ma sappiate che nelle vostre poltrone siederete senza il consenso di un valdostano su tre. Non chiamatela vittoria: è solo un’amara resa dei conti.

Vinti e sconfitti

Un Valdôtain sur trois reste chez lui : la crise de la participation est désormais structurelle

La démocratie en Vallée d’Aoste ressemble de plus en plus à une fête de village où la moitié des invités ne se présentent pas. Sur les tables restent les bouteilles, la musique et les discours, mais la salle est à moitié vide : l’ambiance n’est pas celle d’un triomphe, mais celle d’une occasion manquée.

Au premier relevé de midi, les chiffres semblaient presque encourageants : 21,68 % de participation aux régionales et 19,06 % à Aoste, des données supérieures à celles de 2020. Mais la réalité, nue et crue, s’est manifestée au fil de la journée. À 19 heures, seulement 51,01 % des Valdôtains avaient voté pour le Conseil régional et 46,78 % pour la Commune d’Aoste. Puis, une fois les urnes fermées, le verdict final est tombé : 62,98 % de participation régionale (65 014 votants sur 103 223) et 57,64 % à Aoste (16 480 sur 28 590). Des chiffres bien éloignés de ceux de 2020, quand — avec deux journées de scrutin — la participation avait atteint 70,50 % aux régionales et 64,22 % à Aoste.

Le détail communal ne change pas la substance : même si Valgrisenche se distingue avec un étonnant 90,42 %, et Courmayeur ferme la marche avec 50,57 %, le tableau général raconte une Vallée d’Aoste coupée en deux, où un citoyen sur trois choisit délibérément de rester à la maison.

Il est facile d’accuser les Valdôtains d’apathie, mais ce serait trop commode. La responsabilité incombe toute entière à la politique, incapable d’offrir visions, programmes concrets, figures crédibles. Trop de personnalismes, trop de querelles de clocher, trop de « quaraquaraquà » pour reprendre Sciascia. Alors, rien d’étonnant si les gens, au lieu de choisir, choisissent de ne pas choisir.

Aoste, avec moins de 58 % de votants, raconte la même histoire : dans la ville chef-lieu, la distance entre administrateurs et citoyens est désormais un gouffre. Un maire sortant qui a parlé d’hommes et de quaraquaraquà, des candidats qui se poursuivent entre vétos et alliances improvisées, et un électorat qui se venge de la manière la plus silencieuse mais aussi la plus implacable : par l’abstention.

Le chiffre final n’est pas un triomphe de la démocratie, mais son contraire. C’est le thermomètre d’une crise politique qui, en Vallée d’Aoste, devient de plus en plus profonde : plus de 38 000 citoyens ont renoncé à voter, choisissant de rester en dehors d’un jeu perçu comme inutile. Et tant que la politique continuera à se regarder le nombril au lieu d’affronter les problèmes réels — emploi, santé, transports, jeunes qui s’en vont — il sera difficile d’inverser la tendance.

Un Conseil régional élu avec cette tache d’origine ne pourra pas ignorer le signal. Car la démocratie, sans participation, n’est plus qu’un rituel fatigué. Et la Vallée d’Aoste, aujourd’hui, n’a célébré ce rituel qu’à moitié.

Et alors, futurs conseillers et administrateurs, vous pouvez bien déboucher le mousseux et sourire aux caméras. Mais sachez que dans vos fauteuils vous siégerez sans le consentement d’un Valdôtain sur trois. N’appelez pas cela une victoire : ce n’est qu’un amer règlement de comptes.