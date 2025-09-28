Lo tren – Spettacolo teatrale itinerante

La memoria, quando incontra la natura e l’arte, diventa esperienza viva. È questo lo spirito con cui la compagnia Lo tren di Verrayes porta in scena, sabato 4 ottobre 2025 (domenica 5 in caso di maltempo), lo spettacolo itinerante “Lé raì dou Tsanéno Vescoz” – Le radici del Canonico Vescoz – nell’Arboretum di Verrayes, luogo che fu immaginato, progettato e realizzato tra il 1905 e il 1908 proprio dal canonico Pierre-Louis Vescoz (1840-1925), figura centrale della vita religiosa e culturale valdostana.

Il progetto nasce dalla partecipazione al bando Celva e s’inserisce nelle celebrazioni per il centenario della morte del canonico. Un anniversario che non si riduce alla semplice commemorazione, ma che diventa un’occasione per riscoprire le radici profonde di una comunità, intrecciando storia, tradizione e linguaggio teatrale.

Gli spettatori saranno coinvolti in una passeggiata teatrale tra gli alberi dell’Arboretum, accompagnati da attori e giovani interpreti guidati da Rouja Meynet e Mathieu Yeuilla, con la collaborazione dell’Associazione culturale P.L. Vescoz. Divisi in piccoli gruppi, con partenze scaglionate dalle 14 alle 16.30, vivranno un percorso immersivo fatto di scene, sketch e racconti che ridanno voce al canonico, sacerdote e uomo di cultura che ha saputo immaginare la natura come spazio educativo e comunitario.

La compagnia Lo tren – una delle più vive espressioni della Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) – conferma così la vocazione del teatro popolare valdostano: portare la scena fuori dalle sale, a contatto con i luoghi e con la gente, rendendo l’arte occasione di condivisione e memoria. Non un semplice spettacolo, dunque, ma un viaggio culturale, in cui la parola teatrale si intreccia ai sentieri, agli alberi, al paesaggio stesso che diventa palcoscenico.

Per chi non potrà affrontare la salita o il percorso a piedi, la rappresentazione sarà proiettata alle 17 al Salone Foyer di Verrayes, garantendo così a tutti la possibilità di partecipare. Il ritrovo per gli spettatori è fissato all’ingresso dell’Arboretum, in frazione Plan d’Arey, con servizio navetta gratuito che riporterà al Capoluogo. È consigliato un abbigliamento sportivo, scarpe comode e la voglia di lasciarsi guidare tra storia e natura.

Un teatro che diventa rito comunitario: così Verrayes ricorda Vescoz, il suo canonico, l’uomo che cento anni fa seppe vedere lontano e che oggi torna a vivere nella voce e nei gesti di una compagnia di attori che hanno scelto la lingua e la tradizione per ridare forza alle radici.