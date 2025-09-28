Tassa sui cani, il ritorno di un’idea antica

Ogni tanto le vecchie idee ritornano, travestite da soluzioni nuove. È il caso della tassa sui cani, abolita in Italia nel lontano 1973 e ora rispolverata in Alto Adige, dove l’assessore Luis Walcher ha ipotizzato un contributo di 100 euro l’anno per ogni cane residente, con l’aggiunta – non priva di un pizzico di ironia involontaria – di una “tassa di soggiorno” per i turisti a quattro zampe: 1,50 euro al giorno per cane.

La giustificazione è nota: con quei soldi si potrebbero finanziare la pulizia delle strade, le aree dedicate e i servizi veterinari. Un ragionamento che sembra logico, finché non ci si ferma a pensare che chi raccoglie le deiezioni, chi vaccina, chi registra il proprio animale e chi rispetta le regole già lo fa senza bisogno di pagare un sovrapprezzo. E allora la domanda è semplice: perché punire anche chi si comporta correttamente, quando il problema vero sta nei pochi che se ne infischiano?

Un po’ di storia aiuta a capire. La tassa sui cani in Italia nacque nell’Ottocento, in piena epoca sabauda, quando avere un cane era considerato un lusso. Nel dopoguerra resse ancora per decenni, con importi che arrivavano a 10.000 lire all’anno, fino a quando la riforma tributaria di Bruno Visentini non decise di mandarla in pensione nel 1973, insieme ad altre imposte anacronistiche. La logica era chiara: non si tassa un affetto.

Oggi, però, sembra che la tentazione di battere cassa abbia di nuovo la meglio. Il rischio? Che la misura diventi una scorciatoia per i bilanci comunali: più facile chiedere 100 euro all’anno a chi ama un cane, piuttosto che impegnarsi davvero a far rispettare le regole con controlli e sanzioni. Ma in questo modo la tassa rischia di colpire la categoria sbagliata: non i maleducati che lasciano sporco in giro, ma le famiglie, spesso non ricche, che hanno scelto di adottare un animale.

C’è anche un altro aspetto: introdurre una tassa di soggiorno per i cani significa dare un segnale di ostilità al turismo pet-friendly, che invece negli ultimi anni ha rappresentato un valore aggiunto per molte località. Davvero vogliamo che un visitatore, prima ancora di ammirare un paesaggio alpino, si ritrovi a pagare una tassa extra perché ha avuto la “colpa” di portarsi dietro il suo cane?

In fondo, l’impressione è che il cane torni a essere trattato come un oggetto di lusso, un simbolo di agiatezza da tassare. Un rovesciamento culturale pericoloso, in un’epoca in cui l’animale domestico è sempre più considerato un membro della famiglia, un compagno di vita.

Se l’obiettivo è migliorare la convivenza civile, la strada non è una tassa generalizzata, ma più controlli mirati, più educazione civica, più servizi reali. Tassare tutti è facile, governare bene è molto più difficile. Eppure è quello che i cittadini si aspettano.