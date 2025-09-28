Voter, c’est vivre

Oggi i valdostani sono chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio regionale e i consigli comunali. È un passaggio delicato, un momento che segna la vita democratica della nostra comunità e che chiama ogni cittadino a una responsabilità concreta: esercitare il diritto di voto.

Votare non è solo una scelta politica, ma un atto di vita civile. È come respirare: non ce ne accorgiamo ogni giorno, ma senza respiro non c’è vita. Così è per la democrazia: senza voto non c’è libertà, senza libertà non c’è futuro.

I partigiani che hanno sacrificato la loro vita durante la Resistenza lo hanno fatto per consegnarci questa possibilità: quella di esprimere liberamente la nostra opinione attraverso un gesto semplice ma decisivo, la scheda nell’urna. Se oggi possiamo scegliere, è perché ieri qualcuno ha pagato con il sangue questo privilegio.

Votare è anche un modo per custodire la memoria. Ogni scheda non è soltanto un segno su un simbolo, ma un filo che lega il passato al presente e il presente al futuro. È la voce che attraversa il tempo e dice che siamo ancora qui, pronti a scegliere, pronti a farci carico del destino della nostra comunità.

Chi rinuncia al voto rinuncia a contare, rinuncia a essere protagonista del proprio tempo. È come lasciare il timone della nave in balia delle onde: chi non partecipa accetta che siano altri a decidere la rotta, senza poter dire nulla quando la tempesta si avvicina.

Ecco perché votare non è un obbligo formale, ma un atto vitale. Votare significa continuare a vivere. Significa custodire la democrazia e impedire che venga svuotata dall’indifferenza.

Oggi, più che mai, andare alle urne è il modo più autentico per testimoniare che la Valle d’Aosta vuole restare viva, autonoma, libera. Non restiamo a guardare: entriamo nella cabina elettorale e, con una croce, scegliamo di vivere.

Votare è vivere

Aujourd’hui, les Valdôtains sont appelés aux urnes pour renouveler le Conseil de la Vallée et les conseils communaux. C’est une étape délicate, un moment qui marque la vie démocratique de notre communauté et qui appelle chaque citoyen à une responsabilité concrète : exercer son droit de vote.

Voter n’est pas seulement un choix politique, mais un acte de vie civile. C’est comme respirer : nous n’y pensons pas chaque jour, mais sans respiration il n’y a pas de vie. Il en va de même pour la démocratie : sans vote, pas de liberté ; sans liberté, pas d’avenir.

Les partisans qui ont sacrifié leur vie pendant la Résistance l’ont fait pour nous transmettre cette possibilité : celle d’exprimer librement notre opinion à travers un geste simple mais décisif, le bulletin dans l’urne. Si nous pouvons choisir aujourd’hui, c’est parce qu’hier quelqu’un a payé ce privilège de son sang.

Voter, c’est aussi préserver la mémoire. Chaque bulletin n’est pas seulement un signe sur un symbole, mais un fil qui relie le passé au présent et le présent à l’avenir. C’est une voix qui traverse le temps et affirme que nous sommes toujours là, prêts à choisir, prêts à assumer le destin de notre communauté.

Celui qui renonce au vote renonce à compter, renonce à être acteur de son époque. C’est comme abandonner le gouvernail du navire aux vagues : celui qui ne participe pas accepte que d’autres décident de la route, sans pouvoir rien dire quand la tempête approche.

Voilà pourquoi voter n’est pas une obligation formelle, mais un acte vital. Voter signifie continuer à vivre. Cela veut dire protéger la démocratie et empêcher qu’elle ne soit vidée par l’indifférence.

Aujourd’hui plus que jamais, aller voter est la façon la plus authentique de témoigner que la Vallée d’Aoste veut rester vivante, autonome et libre. Ne restons pas spectateurs : entrons dans l’isoloir et, d’une croix, choisissons de vivre.