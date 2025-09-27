ÉVANGILE DE DIMANCHE: ILS ONT MOÏSE ET LES PROPHÈTES, QU'ILS LES ÉCOUTENT. XXVI D.T.O, C

Après la parabole de l'administrateur malhonnête que nous avons méditée dimanche dernier, aujourd'hui le Seigneur nous présente une autre, d'un riche opulent qui ne s'intéresse qu'à ses plaisirs corporels sans s'inquiéter de ce qui se passe devant sa maison.

Toutes ces paraboles nous invitent à la vigilance dans ce temps présent, en étant constamment à l'écoute des prophètes.

Les questions qui orienteront notre méditation sont les suivantes : quel est le péché du riche toujours élégant de pourpre et de lin fin ? Suffit-il d'être mendiant pour mériter le ciel ? Quel est mon rapport avec les richesses matérielles ? Comment accueillir la souffrance sans perdre l'espérance ? Quelle est mon attitude envers les indigents que je rencontre chemin faisant ou qui attendent devant ma maison ?

Jésus y répond par une histoire concrète, toujours d'actualité. Les destinataires de cette parabole sont les pharisiens ou toute personne qui soigne le paraître plutôt que l'être.

1. LE RICHE EST SANS NOM

Le nom est un programme de vie. Dieu appelle chacun de nous par son nom. Il dit à son serviteur : "Je t'ai établi, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens" (Is 43,1).

Lazare est malheureux sur cette terre, mais il est assisté par Dieu. Lazare est le diminutif du nom "Eleazzare" qui veut dire "Dieu aide". Dans l'Évangile du disciple bien aimé, Lazare est le frère de Marthe et Marie. Il n'est pas pauvre matériellement mais connaît le pire abîme de la mort. Là aussi, nous y trouvons le sens du nom : il est assisté par Jésus. Des envoyés de Béthanie annoncent à Jésus une mauvaise nouvelle, car "celui qu'il aime est malade". Lazare est tiré du tombeau en retrouvant la vie quand tous les espoirs humains sont éteints, quand le mort dégageait déjà une mauvaise odeur, car tout est possible à Dieu.

Le nom est donc un programme de vie, car qui n'est pas nommé est inconnu, ignoré, indéterminé. Nous connaissons le nom du pauvre que l'évangéliste nous présente, mais nous ignorons le nom du riche. Malgré sa richesse, qui ne profite qu'à lui-même et à ses amis, il lui manque l'essentiel : le nom. Il est inauthentique car il a peur de sortir de son masque.

Platon, dans son dialogue intitulé Cratyle, affirme que le nom n'est pas une simple convention, mais fait partie de l'essence de la personne. Sur le plan moral, le philosophe du monde des idées atteste que le nom doit correspondre à la vertu (areté), à la vie digne (Cratyle, 414c-415d). Qui mène par contre une vie dans le mal, dans les vices, est kakôs, un monstre sans nom, comme ce riche enfermé dans son palais en ignorant ce qui se passe devant sa maison.

Lazare, au contraire, est courageux (andreia), car il ne cache pas sa misère. Il sort de sa caverne de malheur en venant mendier les miettes qui tombent de la table du riche. Le problème majeur n'est pas le pauvre devant la maison du riche, mais le riche qui ne voit pas le pauvre, jusqu'à ce que les chiens viennent lécher ses ulcères.

2. LE RENVERSEMENT DE LA SITUATION

Saint Augustin s'interroge : "Qui est ce mortel qui naît sans pouvoir mourir ?" Cette interpellation est digne d'être prise en considération et au sérieux. "Memento mori", rappelle-toi que tu mourras en laissant la fortune aux autres.

Le psaume 48 n'est pas de bonne augure envers les riches égoïstes. Le psalmiste dit : "L'homme comblé ne dure pas, il ressemble au bétail qu'on abat".

Lazare meurt en premier lieu, car il était privé de ressources pour durer longtemps dans cette vie mortelle. L'évangéliste ajoute d'une manière ironique : "Le riche mourut aussi, et on l'enterra".

Dans la première lecture, le sort de ceux qui ont écrit leur nom sur la terre, qui se croient en sécurité à cause de leur richesse, sera l'exil. Dans l'Évangile, le riche subit des tourments insupportables, tandis que le pauvre Lazare est accueilli par les anges et entre dans le sein d'Abraham.

Le sein, en grec kolpon, signifie le manteau, l'intimité. La situation dans l'éternité est renversée. Le riche, qui n'a jamais eu de souci envers le pauvre, implore le père de la foi d'envoyer le méprisé de la terre en vue d'apaiser sa soif dans les tourments de l'enfer. Mais la distance qui sépare l'enfer et le ciel est incommensurable.

Il faut veiller dans ce temps en mutation en vivant dans la charité, dans la justice et dans le respect mutuel.

3. VOUS AVEZ DES PROPHÈTES, ÉCOUTEZ-LES

Dans cette parabole du riche insensé, en tant qu'il a investi dans l'éphémère en délaissant l'essentiel, Jésus n'est pas en train de condamner les richesses comme telles, mais l'idolâtrie de ce qui ne peut pas sauver l'homme.

Le motif de la condamnation aux tourments de l'enfer de cet homme riche n'est pas la jouissance, mais l'indifférence.

Dans ce temps présent, combien de riches jettent dans des poubelles ce qui pourrait rassasier des milliers de Lazare qui croupissent dans la misère ? "Un pain jeté est un pain volé au pauvre", comme le disait le Pape François.

Les richesses vécues dans la liberté et dans la charité deviennent des instruments pour notre salut. Si elles sont idolâtrées jusqu'à l'oubli de Dieu, elles ne nous épargnent pas du malheur.

Selon saint Augustin, le riche a investi dans ce qu'il appelle habet non habere (il a le non-avoir). La grande erreur de l'homme riche sans nom ne se situe pas en effet au niveau de son avoir, mais dans son rapport avec l'avoir. Il a donné priorité au provisoire en ignorant sa condition de mortalité.

Au moment où il implore le secours du père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison du père sur la terre afin de témoigner à ses frères les tortures qu'il est en train de subir, il dit : "Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent".

À chaque instant Dieu ne cesse de nous parler, de nous interpeller, de nous envoyer des prophètes dans son Église, dans le monde. Est-ce que nous leur tendons l'oreille ?

Les événements malheureux qui se produisent devant nos yeux devraient nous interpeller pour ne pas vivre comme si Dieu n'existait pas (etsi Deus non daretur).

Saint Paul, en s'adressant à son disciple Timothée, s'adresse aussi à chacun de nous. Il nous dit : "Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle".

4. PRIÈRE POUR LE DON DE CHARITÉ

L'univers visible et invisible est rempli de ta gloire. Mais nous restons souvent myopes, enfermés dans nos faux palais en fissure.

Ouvre nos yeux pour fixer nos regards aux réalités d'en haut, là où il y a le vrai bonheur, afin de mieux voir un frère qui est dans le besoin et agir en sa faveur avec pitié et compassion.

Que les signes des temps de notre monde présent soient l'occasion de conversion de tous les opulents de la terre, afin que tant de Lazare méprisés, sucés par les chiens des arrogants, reçoivent le nécessaire pour mener une vie digne et respectueuse.

Toi Seigneur, qui t'es fait pauvre pour nous enrichir par ta pauvreté, donne-nous la joie de partager tout ce que ta bonté nous a donné gratuitement.

Que nos oreilles soient attentives à ta parole annoncée par tes saints prophètes.

Sois béni pour l'éternité.

Bon dimanche, frères et sœurs.

Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère

Abbé Ferdinand Nindorera