Nuovo record per il Matterhorn Alpine Crossing: quasi 900 mila viaggiatori sul tetto d’Europa

Un ponte sospeso tra due mondi, tra l’orgoglio valdostano e la precisione svizzera. Il Matterhorn Alpine Crossing, il collegamento che dal giugno 2023 unisce Breuil-Cervinia e Zermatt attraverso le cabinovie del Matterhorn Glacier Ride I e II, firma il suo primo vero record: 897.268 viaggiatori trasportati verso il Piccolo Cervino nell’arco dell’esercizio 2024/2025. Una cifra che parla non solo di sport invernali ed escursionismo, ma di un sistema alpino che sa guardare al futuro con ambizione.

Il bilancio presentato dalla Zermatt Bergbahnen Ag racconta numeri mai visti prima: fatturato oltre i 100 milioni di franchi (100,1 milioni, pari a 107,2 milioni di euro), un risultato “per la prima volta nei 23 anni di storia” della società. Record anche per Ebitda (56,3 milioni, +10,9%) e cash flow (52,5 milioni, +10,8%), a dimostrazione di un modello che sa attrarre turismo globale e generare valore.

Il successo è stato alimentato da una forte domanda internazionale, in particolare da Usa e Asia, mentre il mercato interno resta solido e fedele. Per gli azionisti, i risultati si traducono in un dividendo più ricco: +5%, da 5 a 5,25 franchi per azione, pari al 10,5% del valore nominale.

Non si tratta soltanto di conti: il Matterhorn Alpine Crossing è diventato un simbolo della nuova mobilità alpina, capace di collegare due territori e due economie in un’unica offerta turistica di alta quota. Una sfida vinta, che rafforza Cervinia e la Valle d’Aosta nel panorama internazionale e che conferma come la montagna, quando sa unire risorse e visioni, possa generare futuro oltre che bellezza.