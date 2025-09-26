Modifiche alla circolazione lungo le stradi regionali di Perloz, di Pila, di Ville sur Nus e della Valle del Lys n

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:
- per consentire i lavori di posa della tubazione di gas metano, è disposta la chiusura temporanea di un tratto della SR 1 di Perloz, da località Bosc-Déré, nel Comune di Pont-Saint-Martin (km 1+420) a località Plan de Brun, nel Comune di Perloz (km 1+894), da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre 2025, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00 (MAP)
- per consentire i lavori di posa di cavi di fibre ottiche, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, su vari tratti della SR 18 di Pila, nel Comune di Gressan (dal km 12+000 al km 13+200), da venerdì 26 settembre a venerdì 3 ottobre 2025, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (MAP)
- per consentire i lavori di costruzione della rete del gas nel Comune di Quart, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, di un tratto della SR 37 di Ville sur Nus, nel Comune di Quart (dal km 1+775 al km 2+085), da oggi, giovedì 25 settembre, a venerdì 31 ottobre 2025, 24 ore su 24(MAP)
- per consentire i lavori di posa di cavi elettrici interrati, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, di un tratto della SR 44 della Valle del Lys, in località Verdebiò, nel Comune di Gressoney-Saint-Jean (dal km 26+000 al km 26+500), da lunedì 29 settembre a venerdì 17 ottobre 2025, 24 ore su 24, esclusi sabato, domenica e festivi (MAP)