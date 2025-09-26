GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

Principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement régional a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur de l’Association « Altitudini Aps » de Aoste à titre de concours aux frais pour la réalisation du projet « Territori e scuole a teatro 2025 – Mucche ballerine ».

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato l’avviso pubblico “VdA giovani 2025” per il finanziamento dei progetti in favore delle giovani generazioni, per il biennio 2025/2026.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Nell’ambito delle attività geologiche, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della località Bien nel Comune di Valsavarenche.

Sono state approvate le modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027 e le conseguenti variazioni ai documenti contabili. In particolare, si tratta degli interventi di mitigazione del rischio dai crolli di roccia in località Lillaz nel Comune di Cogne.

È stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di risanamento del ponte al km 3+672 della SR n. 19 nel Comune di Pollein, finanziati nell’ambito del programma 2022-2029, di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono stati approvati gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnato all’Azienda USL della Valle d’Aosta il finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente, per la garanzia di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nelle aree prevenzione, distrettuale ed ospedaliera per l’anno 2026, e il finanziamento regionale per investimenti per l’anno 2027.

È stato approvato il progetto “La micrologistica del farmaco nel sistema sanitario regionale della Valle d’Aosta”, a valere sul programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, di concerto con l’Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna. Il progetto innova i processi di micrologistica attraverso l’introduzione di sistemi di automazione e di digitalizzazione negli attuali sistemi di gestione dei medicinali ed eventualmente dei dispositivi medici nelle strutture sanitarie regionali.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono state approvate le graduatorie per la concessione dei finanziamenti per gli interventi destinati allo sviluppo degli impianti funiviari e delle connesse strutture di servizio.

È stata, inoltre, approvata la graduatoria per la concessione dei contributi ai gestori delle piste di sci nordico per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento dei tracciati e per le dotazioni delle piste.