Tra poche ore la Valle d’Aosta sarà chiamata a scegliere i propri rappresentanti, sia in Consiglio regionale sia nelle amministrazioni comunali. Non è un rito di routine: è il momento in cui ognuno di noi, senza alibi, decide chi affidare al timone della cosa pubblica.

Andare a votare non è solo un diritto, ma un dovere verso la nostra comunità. Chi resta a casa lascia che altri decidano per lui, rinuncia a dire la sua su come verranno spesi i soldi pubblici, su quali servizi saranno garantiti ai cittadini, su come verrà difesa e rafforzata la nostra autonomia. Un bene prezioso, conquistato con fatica e mai definitivamente acquisito.

Le urne non sono un autobus dove si sale e si scende a piacere: sono lo spazio della responsabilità, dove conta la coerenza, l’impegno e la credibilità dei candidati. Per questo serve meditare bene, guardare alle persone prima che alle sigle, alle proposte concrete più che agli slogan.

Difendere l’autonomia significa scegliere amministratori capaci di gestirla, di farla vivere nei fatti quotidiani: nella scuola bilingue, nella sanità che deve funzionare, nel sostegno alle famiglie e ai più fragili, nella valorizzazione del nostro territorio. Ogni voto pesa, e può fare la differenza tra chi vuole costruire e chi pensa solo a gestire il presente senza visione.

Domenica non sprechiamo questa occasione. Andiamo a votare, con lucidità e con coraggio, per rafforzare la Valle d’Aosta e per dire che l’autonomia è un bene che appartiene a tutti noi e che merita di essere difeso, ogni giorno, con scelte consapevoli.

Alle urne

Dans quelques heures, la Vallée d’Aoste sera appelée à choisir ses représentants, tant au Conseil régional que dans les administrations communales. Ce n’est pas un rituel de routine : c’est le moment où chacun de nous, sans excuses, décide à qui confier la conduite de la chose publique.

Aller voter n’est pas seulement un droit, c’est un devoir envers notre communauté. Celui qui reste chez lui laisse les autres décider à sa place, renonce à exprimer son avis sur l’utilisation des ressources publiques, sur les services garantis aux citoyens, sur la manière de défendre et de renforcer notre autonomie. Un bien précieux, conquis avec difficulté et jamais définitivement acquis.

Les urnes ne sont pas un autobus où l’on monte et descend selon la convenance : elles sont l’espace de la responsabilité, où comptent la cohérence, l’engagement et la crédibilité des candidats. C’est pourquoi il faut réfléchir attentivement, regarder les personnes avant les sigles, les propositions concrètes plutôt que les slogans.

Défendre l’autonomie signifie choisir des administrateurs capables de la gérer, de la faire vivre au quotidien : dans l’école bilingue, dans un système de santé qui doit fonctionner, dans le soutien aux familles et aux plus fragiles, dans la valorisation de notre territoire. Chaque vote compte, et peut faire la différence entre ceux qui veulent construire et ceux qui se contentent de gérer le présent sans vision.

Dimanche, ne gaspillons pas cette occasion. Allons voter, avec lucidité et courage, pour renforcer la Vallée d’Aoste et affirmer que l’autonomie est un bien qui appartient à nous tous et qui mérite d’être défendu, chaque jour, par des choix conscients.