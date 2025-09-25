Chiusura di campagna per Forza Italia e La Renaissance: ad Aosta arriva il ministro Zangrillo

Venerdì 26 settembre, alle ore 17, il Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta ospiterà il comizio di chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali e comunali. Sul palco saliranno i candidati della lista regionale Insieme Ensemble Forza Italia-La Renaissance Valdôtaine e delle due liste cittadine di Forza Italia e de La Renaissance Valdôtaine, impegnate nella corsa per il Comune di Aosta.

L’appuntamento era inizialmente previsto in piazza Roncas, ma le previsioni meteo incerte hanno costretto gli organizzatori a spostare l’evento all’interno della sala teatrale comunale.

A portare sostegno ai candidati sarà presente anche il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, che concluderà i lavori della serata. La sua partecipazione rappresenta un segnale politico forte per la coalizione, che punta a rilanciare il proprio messaggio sia sul fronte regionale che sul piano amministrativo cittadino.