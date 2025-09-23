Esperienze ludiche e creative si intrecciano alle proposte del Centro per le Famiglie

Grande successo ha riscosso la partecipazione del Centro per le Famiglie a Sport in Piazza, la scorsa domenica al Parco Puchoz. In collaborazione con Plus, lo stand ha ospitato piccolissimi, bambini e ragazzi per un pomeriggio all’insegna del movimento, del gioco e dell’aspetto più educativo e aggregativo dello sport.

“Sono stati più di 200 i piccoli che si sono avvicinati allo stand. Siamo molto soddisfatti”, spiega la coordinatrice Paola Baccianella, “ringraziamo l’organizzazione perché è stata un’occasione per noi non solo di promozione dello sport ma anche di incontro e dialogo con le famiglie”.

Per dare continuità alla proposta, il 24 ottobre alle 18.00 presso lo spazio Expo in via Garibaldi, il Centro per le Famiglie e Plus organizzano la conferenza Quale sport per tuo figlio?, dedicata all’importanza dell’istruttore e del contesto educativo in ambito sportivo. Interverrà Maurizio Cremonini, formatore tecnico sportivo e responsabile tecnico nazionale del settore minibasket.

Ma l’attività del Centro non si ferma qui. Prosegue la collaborazione con l’associazione Forme Vitali, che proporrà i laboratori Parole a cielo aperto, destinati ai ragazzi e alle ragazze dagli 8 ai 12 anni. Veronica Bossi e Jessica Baldassarri guideranno i partecipanti in esperienze di connessione tra parole e natura. Il primo appuntamento è mercoledì 24 settembre dalle 15.30 alle 17.00 presso l’Orto Sant’Orso, con altre date previste l’1, l’8 e il 15 ottobre.

Torna anche La Cassetta degli Attrezzi per genitori im-perfetti, concentrandosi questa volta sulla preadolescenza. Il primo incontro sarà venerdì 26 settembre dalle 18.00 alle 20.00, con la psicologa e psicoterapeuta Roberta Frescot che accompagnerà le famiglie a confrontarsi sulle sfide dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, tra il desiderio di sperimentare e la necessità di regole coerenti. È previsto il servizio baby-sitting per facilitare la partecipazione.

Per iscriversi alle iniziative è sufficiente inviare una mail a info@centrofamiglievda.it.